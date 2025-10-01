फिलीपींस में 6.9 तीव्रता के भूकंप से बड़ी इमारतें धराशायी, अब तक 69 की मौत

फिलीपींस में मंगलवार देर रात आए भयानक भूकंप ने एशियाई देश में तबाही मचा दी है। यहां 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे बड़ी-बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई। बुधवार सुबह तक भूकंप से मरने वालों की संख्या 69 बताई जा रही है, जबकि 140 से अधिक लोग घायल हैं। कई लोग मलबे में दबे हैं। फिलीपींस की सरकारी एजेंसियों का कहना है कि ढही इमारतों की खुदाई के बाद मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है।

भूकंप भारी नुकसान की संभावना संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने बताया कि भूकंप का केंद्र सेबू प्रांत के पर्यटन स्थल बोगो से करीब 17 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में था। बोगो 90,000 की आबादी वाला एक तटीय शहर है। भूकंप का कारण स्थानीय फॉल्ट लाइन बताया जा रहा है, जिससे कस्बों और गांवों में भारी संरचनात्मक क्षति हुई है। सड़के फट गई हैं और दीवारें गिर गईं। रात भर इलाकों में अंधेरा रहा। बोगो में ही सिर्फ 14 लोगों की मौत हुई है।

डर रात भर खुले मैदान में बैठे लोग, दमकल केंद्र भी ढहा भूकंप से झटकों से सहमे लोग रात भर अपने घरों में नहीं गए और बाहर खुले मैदानों में रात बिताई। बोगो के एक अग्निशमन अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनका दमकल केंद्र भी भूकंप में ढह गया। दीवार गिरने से 3 कर्मचारी चोटिल हो गए। बोगो के पास दानबांतयान शहर का एक पुराना रोमन कैथोलिक चर्च भी क्षतिग्रस्त हो गया और एक पहाड़ी गांव में भूस्खलन से कई झुग्गियां दब गईं। बचाव कार्य में भी दिक्कत आ रही है।

सुनामी सुनामी की चेतावनी वापस ली गई भूकंप के बाद फिलीपींस ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने सुनामी की चेतावनी जारी की थी। संस्थान ने बताया कि सेबू, लेयटे और बिलिरन के तटीय क्षेत्रों में 3 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं, इसलिए निवासियों को जगह खाली करने को कहा गया था। संस्थान के निदेशक टेरेसिटो बैकोलकोल ने अब बताया कि चेतावनी हटा ली गई है और कोई असामान्य लहर गतिविधि नहीं देखी गई है। हालांकि, हजारों लोग शिविरों में हैं।

जानकारी आपदा वाले जोखिम देशों में एक है फिलिपींस विशेषज्ञों की माने तो प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' पर स्थित फिलीपींस, दुनिया के सबसे अधिक आपदा वाले जोखिम देशों में शामिल है। यहां नियमित रूप से भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और हर साल लगभग 20 टाइफून और उष्णकटिबंधीय तूफान आते हैं।