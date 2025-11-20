इंडोनेशनिया में आया 6 तीव्रता का भूकंप, क्या बन रही सुनामी की संभावना?

इंडोनेशिया में एक बार फिर जोरदार भूकंप के झटकों से लोग सहम गए। इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6 मापी गई है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) ने गुरुवार को बताया कि इंडोनेशिया के सेराम में 6 तीव्रता का भूकंप आया है, जो 136 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप सेमेरू ज्वालामुखी के फटने के 24 घंटे के भीतर आया है। फिलहाल किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। अभी सुनामी की कोई चेतावनी नहीं दी गई है।

नुकसान बुधवार को फटा था ज्वालामुखी इंडोनेशिया ज्वालामुखी विज्ञान एजेंसी ने बताया कि बुधवार को ज्वालामुखी से राख के बादल पहाड़ की चोटी से 2 किलोमीटर ऊपर तक उठे थे। इसके खतरे को देखते हुए निवासियों को 2.5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखने को कहा गया था। बता दें कि सेमेरू इंडोनेशिया के लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इस बीच, यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, इंडोनेशिया के अंबोन, कोटा अंबोन, मालुकु के पास दोपहर में 5.9 तीव्रता का भूकंप भी आया है।

भूकंप जुलाई में भी आया था जोरदार भूकंप इंडोनेशिया के तनिमबार द्वीप समूह में जुलाई में भी जोरदार भूकंप के झटके ने लोगों को हिला दिया था, जो रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.7 मापी गई थी। भूकंप से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन हल्की-फुल्की क्षति हुई थी। भूकंप तुआल से 179 किलोमीटर दूर पश्चिम-दक्षिणपश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई में आया था। आज अफगानिस्तान में भी 3.6 तीव्रता का भूकंप आया है।