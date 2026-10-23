पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क का ऐलान, भारत के साथ AI और अंतरिक्ष तकनीक में सहयोग

टस्क चाहते हैं कि मशीन लर्निंग और सुरक्षित AI पर दोनों देशों के विश्वविद्यालय और रिसर्च सेंटर मिलकर काम करें। इसके साथ ही, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की गुंजाइश बताई है।

उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष तकनीक के मामले में पोलैंड और भारतीय कंपनियां सैटेलाइट के पुर्जों और अर्थ ऑब्जर्वेशन पर पहले से ही मिलकर काम कर रही हैं।

यह इस बात का संकेत है कि यह साझेदारी अभी से रफ्तार पकड़ रही है।