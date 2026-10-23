पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क का ऐलान, भारत के साथ AI और अंतरिक्ष तकनीक में सहयोग
पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2027 में भारत के साथ करीबी टेक्नोलॉजी साझेदारी की बात कही है।
उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल प्रोडक्ट्स और स्पेस टेक जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के लिए बड़ी संभावनाएँ देखी हैं।
टस्क ने सुझाव दिया कि पोलैंड की कंपनियां अपनी खास जानकारी ला सकती हैं, जबकि भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार के लिए इन चीजों को बड़े पैमाने पर तैयार कर सकती हैं।
पोलैंड-भारत शोध, AI और अंतरिक्ष में सहयोग
टस्क चाहते हैं कि मशीन लर्निंग और सुरक्षित AI पर दोनों देशों के विश्वविद्यालय और रिसर्च सेंटर मिलकर काम करें। इसके साथ ही, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की गुंजाइश बताई है।
उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष तकनीक के मामले में पोलैंड और भारतीय कंपनियां सैटेलाइट के पुर्जों और अर्थ ऑब्जर्वेशन पर पहले से ही मिलकर काम कर रही हैं।
यह इस बात का संकेत है कि यह साझेदारी अभी से रफ्तार पकड़ रही है।