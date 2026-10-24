डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों की धमकी दी है

ट्रंप ने फिर हमले की धमकी दी, ईरान बोला- समुद्र में बिछी इंटरनेट केबल काट देंगे

लेखन आबिद खान 09:46 am Oct 24, 202609:46 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर फिर हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि 8 महीने से चल रहे युद्ध और बढ़ते ईंधन की कीमतों के अमेरिकी मध्यावधि चुनावों पर पड़ रहे असर को देखते हुए अमेरिका ईरान के खिलाफ एक और सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। वहीं, इसके जवाब में ईरान ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वो समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबलों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है।