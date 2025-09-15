डोनाल्ड ट्रंप ने दी चेतावनी- वाशिंगटन डीसी का करेंगे संघीयकरण और लागू करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल

ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'मेरे तत्वावधान में संघीय सरकार ने हमारी राजधानी वाशिंगटन डीसी के पूर्ण आपराधिक गड़बड़झाले में कदम रखा है। इसके कारण, डीसी अमेरिका और दुनिया भर के सबसे खतरनाक और हत्या से ग्रस्त शहरों में से एक से कुछ ही हफ्तों में सबसे सुरक्षित शहरों में से एक बन गया है। यह जगह बिल्कुल फल-फूल रही है, रेस्तरां, दुकानें और व्यवसाय भरे हुए हैं और दशकों में पहली बार लगभग कोई अपराध नहीं है।'

चेतावनी

राष्ट्रीय आपातकाल की चेतावनी

ट्रंप ने आगे लिखा, 'वर्षों तक हमारी राजधानी के इस हिंसक आपराधिक अधिग्रहण की अध्यक्षता करने वाले मेयर म्यूरियल बोसर ने कट्टरपंथी वामपंथी डेमोक्रेट्स के दबाव में संघीय सरकार को सूचित किया है कि पुलिस विभाग अब खतरनाक अवैध विदेशियों को हटाने और स्थानांतरित करने में ICE के साथ सहयोग नहीं करेगा। डीसी के लोगों और व्यापारियों से निवेदन है कि चिंता न करें, मैं आपके साथ हूं। मैं राष्ट्रीय आपातकाल लागू करूंगा और ज़रूरत पड़ने पर संघीयकरण भी करूंगा!'