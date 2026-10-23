APEC शिखर सम्मेलन से पहले किम से मिलना चाहते हैं ट्रंप, उत्तर कोरिया नहीं दे रहा जवाब

डोनाल्ड ट्रंप अपनी एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन में शामिल होने के दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन प्योंगयांग ने अभी तक इसमें खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

अमेरिका और दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने बताया कि इस साल ट्रंप और किम जोंग के बीच बैठक की उम्मीद कम हो रही है।

मामले की जानकारी रखने वाले 5 लोगों ने कहा कि ट्रंप-किम मीटिंग करने पर अमेरिका को उत्तर कोरिया से कोई जवाब नहीं मिला है।

बता दें कि ट्रंप भले ही उनके रिश्तों को "काफी अच्छा" बताते हों, लेकिन किम के रूस और चीन के साथ बढ़ते संबंधों को देखते हुए, यह मुलाकात शायद इतनी आसानी से हो नहीं पाएगी।

APEC सम्मेलन नंवबर में चीन के शेनझेन में होगी।