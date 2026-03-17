ट्रंप ने क्यूबा पर कब्जा के संकेत दिए, मोजतबा को लेकर कहा- शायद वह जीवित नहीं

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि वह जल्द ही क्यूबा पर कब्जा करने की तैयारी करेंगे। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा कि वाशिंगटन के तेल प्रतिबंध के कारण कम्युनिस्ट द्वीप में पूर्ण बिजली कटौती के चलते अंधेरा छा गया था। इस दौरान उन्होंने ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध के विषय पर भी जानकारी दी। उन्होंने नवनियुक्त सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई को लेकर कहा कि वह शायद जीवित नहीं है।

बयान क्यूबा को लेकर क्या बोले ट्रंप? ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "आप जानते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अमेरिका और क्यूबा के बारे में सुना है। अमेरिका ऐसा कब करेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे क्यूबा पर कब्जा करने का सम्मान मिलेगा। चाहे मैं इसे मुक्त कर दूं, इसे ले लूं - यह सोचकर कि मैं इसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। वे इस समय बहुत कमजोर राष्ट्र हैं।" ट्रंप ने पुष्टि की कि क्यूबा अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है।

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ईरान ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने ईरान युद्ध के बीच मोजतबा के जीवित होने पर शंका जाहिर की और कहा कि किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "कोई यह नहीं कह रहा कि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। किसी ने उन्हें देखा नहीं है, जो कि असामान्य बात है। लोग कह रहे हैं कि उनका चेहरा बिगड़ गया है, उन्होंने पैर खो दिया है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि उनकी मौत हो गई है।"

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