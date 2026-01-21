डोनाल्ड ट्रंप बोले- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी, केवल हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं

ग्रीनलैंड पर दावा ट्रंप बोले- रणनीति और सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी ट्रंप ने कहा, "ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज है। दुर्लभ खनिज नहीं होते हैं, बस प्रक्रिया होती है। हमें इसके लिए ग्रीनलैंड की जरूरत नहीं है। हमें रणनीतिक और सुरक्षा कारणों से ग्रीनलैंड की जरूरत है। अमेरिका ने सालों से ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की है, लेकिन अभी हमें ग्रीनलैंड की जितनी जरूरत रही, उतनी पहले कभी नहीं रही। अमेरिका अकेला है, जो इसे खरीद सकता है और विकसित कर सकता है।"

ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने और क्या कहा? ट्रंप ने कहा, "मैं ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों का बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन मेरा मानना है कि अमेरिका को छोड़कर कोई भी उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। ऐसा हमने दूसरे विश्व युद्ध में भी देखा था, जब डेनमार्क जर्मनी से हार गया था। हमने डेनमार्क के लिए ग्रीनलैंड में सैन्य अड्डे बनाएं। हम अपने लिए नहीं, बल्कि डेनमार्क के लिए लड़ रहे थे। हम कितने बेवकूफ थे कि हमने ग्रीनलैंड को डेनमार्क को दे दिया।"

NATO ट्रंप बोले- NATO से हमें कुछ नहीं मिला ट्रंप ने कहा, "NATO के लिए अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च उठाता है। पहले यूरोप को 2 प्रतिशत राशि देना होती थी, वो नहीं देते थे। अब वो 5 प्रतिशत दे रहे हैं। NATO से हमें कुछ नहीं मिलता है। उल्टा हम उसके देशों और यूरोप को रूस और चीन से बचाने के लिए पैसे देते हैं।" वहीं, कनाडा को लेकर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की वजह से ही कनाडा बचा हुआ है।

अमेरिका ट्रंप बोले- अमेरिका का व्यापार घाटा 77 प्रतिशत कम हुआ ट्रंप ने कहा, "जो बाइडन के शासन के दौरान महंगाई ज्यादा थी। मेरे आने के एक साल बाद ही अर्थव्यवस्था में सुधार आना शुरू हो गए। पिछले साल हम एक मरे हुए देश की तरह थे। मैंने व्यापार घाटा कम किया। एक साल में मैंने हमारा व्यापार घाटा 77 प्रतिशत तक कम कर दिया। पहले कुछ लोग सोचते थे कि मैं अच्छा कर रहा हूं। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूं।"

निशाना कनाडा, फ्रांस ने साधा अमेरिका पर निशाना ट्रंप के संबोधन से पहले कई देशों ने अमेरिका की आलोचना की। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा, "अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था का युग समाप्त हो गया है। महाशक्तियां उसी आर्थिक एकीकरण को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, जिसने कभी साझा समृद्धि का वादा किया था।" फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि हमें विकास और स्थिरता की जरूरत है, लेकिन हम दादागिरी वालों के बजाय सम्मान ज्यादा पसंद करते हैं।"