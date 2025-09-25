संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप के साथ 3 घटनाएं घटी, सीक्रेट सर्विस को जांच पर लगाया

नाराजगी ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र को लेकर क्या कहा? ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'कल संयुक्त राष्ट्र में एक बहुत शर्मनाक घटना घटी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बेहद भयावह घटनाएं! सबसे पहले, मुख्य भाषण स्थल तक जाने वाला एस्केलेटर रुक गया। यह पल भर में रुक गया। यह आश्चर्यजनक है कि मेलानिया और मैं स्टील की सीढ़ियों के नुकीले किनारों पर मुंह के बल आगे की ओर नहीं गिरे। बात बस इतनी थी कि दोनों ने रेलिंग को कसकर पकड़ रखा था, वरना बहुत बड़ा अनर्थ होता।'

घटना एस्केलेटर बंद करने वाले कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए- ट्रंप ट्रंप ने आगे लिखा, 'यह पूरी तरह गड़बड़ थी, जैसा कि लंदन टाइम्स में एक दिन पहले छपी खबर में बताया गया था कि संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों ने "एस्केलेटर बंद करने का मजाक उड़ाया"। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए! फिर, जब मैं दुनिया भर के लाखों लोगों और हॉल में मौजूद महत्वपूर्ण नेताओं की टेलीविजन भीड़ के सामने खड़ा था, तो मेरा टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा था। चारों तरफ कड़ाके की ठंड थी।'

घटना ट्रंप के साथ तीसरी घटना क्या घटी? ट्रंप ने आगे लिखा, 'मैंने तुरंत सोचा, वाह, पहले एस्केलेटर और अब खराब टेलीप्रॉम्प्टर। यह कैसी जगह है? फिर मैंने बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण दिया। अच्छी खबर रही कि भाषण को शानदार समीक्षाएं मिली। शायद, बहुत कम लोग वह कर सकते थे, जो मैंने किया। तीसरी बात, भाषण देने के बाद, मुझे बताया गया कि जिस सभागार में भाषण था, वहां आवाज पूरी तरह बंद थी। वैश्विक नेता, दुभाषियों के इयरपीस के किए बिना कुछ सुन नहीं पा रहे थे।'