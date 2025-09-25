संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप के साथ 3 घटनाएं घटी, सीक्रेट सर्विस को जांच पर लगाया
क्या है खबर?
अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2 नहीं बल्कि 3 घटनाएं घटी, जिससे वे बुरी तरह नाराज हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबे पोस्ट में बताया कि उनके साथ एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्टर के अलावा तीसरी भयावह घटना भी हुई, जब सभागार में भाषण बिना दुभाषिये यंत्र के सुनाई नहीं दे रहा था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र पर निशाना साधते हुए सीक्रेट सर्विस से मामले की जांच को कहा है।
नाराजगी
ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र को लेकर क्या कहा?
ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'कल संयुक्त राष्ट्र में एक बहुत शर्मनाक घटना घटी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बेहद भयावह घटनाएं! सबसे पहले, मुख्य भाषण स्थल तक जाने वाला एस्केलेटर रुक गया। यह पल भर में रुक गया। यह आश्चर्यजनक है कि मेलानिया और मैं स्टील की सीढ़ियों के नुकीले किनारों पर मुंह के बल आगे की ओर नहीं गिरे। बात बस इतनी थी कि दोनों ने रेलिंग को कसकर पकड़ रखा था, वरना बहुत बड़ा अनर्थ होता।'
घटना
एस्केलेटर बंद करने वाले कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए- ट्रंप
ट्रंप ने आगे लिखा, 'यह पूरी तरह गड़बड़ थी, जैसा कि लंदन टाइम्स में एक दिन पहले छपी खबर में बताया गया था कि संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों ने "एस्केलेटर बंद करने का मजाक उड़ाया"। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए! फिर, जब मैं दुनिया भर के लाखों लोगों और हॉल में मौजूद महत्वपूर्ण नेताओं की टेलीविजन भीड़ के सामने खड़ा था, तो मेरा टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा था। चारों तरफ कड़ाके की ठंड थी।'
घटना
ट्रंप के साथ तीसरी घटना क्या घटी?
ट्रंप ने आगे लिखा, 'मैंने तुरंत सोचा, वाह, पहले एस्केलेटर और अब खराब टेलीप्रॉम्प्टर। यह कैसी जगह है? फिर मैंने बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण दिया। अच्छी खबर रही कि भाषण को शानदार समीक्षाएं मिली। शायद, बहुत कम लोग वह कर सकते थे, जो मैंने किया। तीसरी बात, भाषण देने के बाद, मुझे बताया गया कि जिस सभागार में भाषण था, वहां आवाज पूरी तरह बंद थी। वैश्विक नेता, दुभाषियों के इयरपीस के किए बिना कुछ सुन नहीं पा रहे थे।'
भाषण
मेलानिया भी नहीं सुन सकीं ट्रंप का भाषण?
ट्रंप ने लिखा, 'भाषण के अंत में मैंने मेलानिया से पूछा, "कैसा रहा?" उन्होंने कहा, "मैं आपका एक शब्द नहीं सुन पाई।" यह संयोग नहीं, यह संयुक्त राष्ट्र में तिहरी गड़बड़ी थी। उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं महासचिव को पत्र भेजकर तत्काल जांच की मांग करता हूं। कोई आश्चर्य नहीं कि संयुक्त राष्ट्र वह काम नहीं कर पाया जिसके लिए वह बना था। एस्केलेटर पर लगे सभी सुरक्षा टेप-आपातकालीन स्टॉप बटन, सुरक्षित रखे जाने चाहिए। सीक्रेट सर्विस इसमें शामिल है।'
घटना
क्या है मामला?
संयुक्त राष्ट्र में बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया के प्रवेश करने पर एस्केलेटर अचानक बंद हो गया था, जिसके बाद दोनों सीढ़ियों से ऊपर गए। इसके बाद UNGA में ट्रंप के भाषण की शुरूआत में ही टेलीप्रॉम्टर खराब हो गया, जिससे उन्होंने अपना भाषण कागज से पढ़ा था। घटना को लेकर ट्रंप ने पहले मजाक बनाया था। हालांकि, व्हाइट हाउस ने इसे गंभीर बताते हुए जांच की मांग की थी। संयुक्त राष्ट्र ने इसे संयोग बताया था।