बैंकाक में एक अस्पताल के सामने 50 मीटर गहरा गड्ढा हुआ (तस्वीर: एक्स/@KhaosodEnglish)

बैंकाक में धरती में समा गईं कारें-खंभे, कैमरे में कैद हुई घटना

लेखन गजेंद्र 04:35 pm Sep 24, 202504:35 pm

क्या है खबर?

थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में बुधवार सुबह वजीरा अस्पताल के सामने 50 मीटर गहरा गड्ढा हो गया, जिसने शहर में अफरा-तफरी मचा दी। सैमसेन रोड पर हुए गड्ढे में आसपास की कई गाड़ियां और बिजली के खंभे समा गए। गड्ढे के कारण बिजली के तारों में चिंगारी निकली और पानी की पाइप टूटने से जलधारा बहने लगी। सड़क को बंद कर दिया गया है और किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए आसपास के इलाके को खाली कराया गया है।