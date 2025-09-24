LOADING...
बैंकाक में एक अस्पताल के सामने 50 मीटर गहरा गड्ढा हुआ (तस्वीर: एक्स/@KhaosodEnglish)

बैंकाक में धरती में समा गईं कारें-खंभे, कैमरे में कैद हुई घटना

लेखन गजेंद्र
Sep 24, 2025
04:35 pm
क्या है खबर?

थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में बुधवार सुबह वजीरा अस्पताल के सामने 50 मीटर गहरा गड्ढा हो गया, जिसने शहर में अफरा-तफरी मचा दी। सैमसेन रोड पर हुए गड्ढे में आसपास की कई गाड़ियां और बिजली के खंभे समा गए। गड्ढे के कारण बिजली के तारों में चिंगारी निकली और पानी की पाइप टूटने से जलधारा बहने लगी। सड़क को बंद कर दिया गया है और किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए आसपास के इलाके को खाली कराया गया है।

आपदा

कैसे हुआ इतना बड़ा गड्ढा?

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें 30 मीटर चौड़ा और 50 मीटर गहरा गड्ढा काफी भयावह दिख रहा है। घटना को पास के एक रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य से जोड़ा जा रहा है, जिसके कारण खुदाई का काम चल रहा था। बैंकॉक के गवर्नर चाडचार्ट सिट्टीपंट ने मौके का निरीक्षण करने के बाद कहा कि दोहरी रेल लाइन के लिए बनी सुरंग और प्रस्तावित नए स्टेशन के बीच के जोड़ के ऊपर सड़क धंसी है।

