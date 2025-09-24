संयुक्त राष्ट्र में खराब एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्टर का ट्रंप ने बनाया मजाक, व्हाइट हाउस भी नाराज
क्या है खबर?
अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दो ऐसे वाकये हुए, जिसने उन्हें नाराज कर दिया। UNGA मुख्यालय में प्रवेश के दौरान उनका एस्केलेटर (स्वचालित सीढ़ियां) अचानक रुक गई और बाद में उनके भाषण के समय टेलीप्रॉम्टर भी खराब हो गया। ट्रंप ने अपने भाषण में खराब व्यवस्था का मजाक बनाया, वहीं व्हाइट हाउस ने एस्केलेटर के अचानक रुकने पर नाराजगी जताते हुए जांच की मांग की है।
घटना
क्या है मामला?
राष्ट्रपति ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ने मुख्यालय में प्रवेश करते समय एस्केलेटर पर कदम रखा, जिससे वह अचानक रुक गया। हालांकि, राष्ट्रपति और मेलानिया सीढ़ियों पर खुद चलते हुए ऊपर चले गए। इसके बाद UNGA में ट्रंप के भाषण की शुरूआत में ही टेलीप्रॉम्टर खराब हो गया, जिससे उन्होंने अपना भाषण कागज से पढ़ा। उन्होंने मजाक बनाया, "संयुक्त राष्ट्र से मुझे दो चीजें मिलीं, एक खराब एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर। जो टेलीप्रॉम्टर संचालक है, उस पर आफत आने वाली है।"
ट्विटर पोस्ट
ट्रंप के चलने पर एस्केलेटर बंद हुआ
NEW: White House Press Secretary Karoline Leavitt calls for investigation after a UN escalator shut off as President Trump and First Lady Melania Trump stepped on.— Collin Rugg (@CollinRugg) September 23, 2025
According to The Times, UN staff members had previously "joked" about turning off the escalator.
"To mark Trump’s… pic.twitter.com/UE1AFdCn2R
ट्विटर पोस्ट
टेलीप्रॉम्टर बंद होने पर ट्रंप ने कागज से पढ़ा भाषण
Trump's teleprompter stopped working 😁— Vikas Makwana (@Vikasmakwana111) September 24, 2025
"I can only say that whoever is operating this teleprompter is in big trouble." #Teleprompter#Trump #UNGA pic.twitter.com/VBnGyizSxk
जिक्र
ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में भी इसका जिक्र किया
ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'संयुक्त राष्ट्र में भाषण देना मेरे लिए सम्मान की बात थी। ऊर्जा और प्रवास पर मैं काफी समय से बोल रहा हूं और यह फ़ोरम, इसके लिए सबसे बेहतरीन था। उम्मीद है कि हर कोई इसे देख पाएगा! यहां टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया और एस्केलेटर अचानक रुक गया था, लेकिन दोनों घटनाओं ने भाषण को और दिलचस्प बना दिया। संयुक्त राष्ट्र में भाषण सम्माननीय है, भले ही उनके उपकरण थोड़े खराब ही क्यों न हों।'
जांच
व्हाइट हाउस ने घटना की जांच की मांग की
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एस्केलेटर रुकने की घटना को अस्वीकार्य बताया और आशंका जताई कि यह कोई मामूली चूक नहीं। लेविट ने एक्स पर लिखा, 'अगर संयुक्त राष्ट्र में किसी ने जानबूझकर राष्ट्रपति और प्रथम महिला के चलते समय एस्केलेटर रोका है, तो उन्हें तुरंत बर्खास्त करके जांच होनी चाहिए।' बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों ने मजाक में ट्रंप के एस्केलेटर रोकने की बात कही थी, ताकि उन्हें बजट के अभाव का पता चले।
बयान
संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई
संयुक्त राष्ट्र ने मामले को लेकर कहा कि स्थिति में कुछ भी भयावह नहीं था और सब कुछ सामान्य था। प्रवक्ता स्टीफ़न दुजारिक ने कहा, "एस्केलेटर का सुरक्षा तंत्र राष्ट्रपति से आगे बैठे किसी व्यक्ति द्वारा अनजाने में चालू कर दिया गया था और इसे कुछ ही मिनटों में रीसेट कर दिया गया।" टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में उन्होंने रूखेपन से कहा, "हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए टेलीप्रॉम्प्टर व्हाइट हाउस द्वारा संचालित किया जाता है।"