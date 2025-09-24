संयुक्त राष्ट्र में खराब एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्टर का ट्रंप ने बनाया मजाक, व्हाइट हाउस भी नाराज

घटना क्या है मामला? राष्ट्रपति ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ने मुख्यालय में प्रवेश करते समय एस्केलेटर पर कदम रखा, जिससे वह अचानक रुक गया। हालांकि, राष्ट्रपति और मेलानिया सीढ़ियों पर खुद चलते हुए ऊपर चले गए। इसके बाद UNGA में ट्रंप के भाषण की शुरूआत में ही टेलीप्रॉम्टर खराब हो गया, जिससे उन्होंने अपना भाषण कागज से पढ़ा। उन्होंने मजाक बनाया, "संयुक्त राष्ट्र से मुझे दो चीजें मिलीं, एक खराब एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर। जो टेलीप्रॉम्टर संचालक है, उस पर आफत आने वाली है।"

ट्विटर पोस्ट ट्रंप के चलने पर एस्केलेटर बंद हुआ NEW: White House Press Secretary Karoline Leavitt calls for investigation after a UN escalator shut off as President Trump and First Lady Melania Trump stepped on.



According to The Times, UN staff members had previously "joked" about turning off the escalator.



"To mark Trump’s… pic.twitter.com/UE1AFdCn2R — Collin Rugg (@CollinRugg) September 23, 2025

ट्विटर पोस्ट टेलीप्रॉम्टर बंद होने पर ट्रंप ने कागज से पढ़ा भाषण Trump's teleprompter stopped working 😁



"I can only say that whoever is operating this teleprompter is in big trouble." #Teleprompter#Trump #UNGA pic.twitter.com/VBnGyizSxk — Vikas Makwana (@Vikasmakwana111) September 24, 2025

जिक्र ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में भी इसका जिक्र किया ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'संयुक्त राष्ट्र में भाषण देना मेरे लिए सम्मान की बात थी। ऊर्जा और प्रवास पर मैं काफी समय से बोल रहा हूं और यह फ़ोरम, इसके लिए सबसे बेहतरीन था। उम्मीद है कि हर कोई इसे देख पाएगा! यहां टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया और एस्केलेटर अचानक रुक गया था, लेकिन दोनों घटनाओं ने भाषण को और दिलचस्प बना दिया। संयुक्त राष्ट्र में भाषण सम्माननीय है, भले ही उनके उपकरण थोड़े खराब ही क्यों न हों।'

जांच व्हाइट हाउस ने घटना की जांच की मांग की व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एस्केलेटर रुकने की घटना को अस्वीकार्य बताया और आशंका जताई कि यह कोई मामूली चूक नहीं। लेविट ने एक्स पर लिखा, 'अगर संयुक्त राष्ट्र में किसी ने जानबूझकर राष्ट्रपति और प्रथम महिला के चलते समय एस्केलेटर रोका है, तो उन्हें तुरंत बर्खास्त करके जांच होनी चाहिए।' बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों ने मजाक में ट्रंप के एस्केलेटर रोकने की बात कही थी, ताकि उन्हें बजट के अभाव का पता चले।