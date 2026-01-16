वेनेजुएला की नेता मारिया मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को दिया, जानिए क्या कहा

सम्मान क्या बोलीं मचाडो? ट्रंप से मुलाकात के बाद मचाडो ने पत्रकारों से कहा, "मुझे लगता है कि आज हम वेनेजुएलावासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार का पदक प्रदान किया और इसे हमारी स्वतंत्रता के प्रति उनकी अद्वितीय प्रतिबद्धता की मान्यता बताया।" मचाडो ने व्हाइट हाउस के बाहर गेट पर जमा समर्थकों से बात की और उन्हें स्पेनिश में कहा, "हम राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा कर सकते हैं।"

समिति नोबेल समिति ने कहा- पदक के मालिक बदल सकते हैं, लेकिन खिताब नहीं मचाडो को अक्टूबर 2025 में नोबेल पुरस्कार मिलने पर ट्रंप नाराज थे। हालांकि, पिछले हफ्ते मचाडो ने इसे ट्रंप के साथ साझा करने को कहा था। तब नोबेल समिति ने स्पष्ट किया, "पुरस्कार घोषित होने के बाद इसे रद्द-साझा नहीं कर सकते और न हस्तांतरित कर सकते हैं। यह निर्णय अंतिम और मान्य रहेगा।" ट्रंप-मचाडो बैठक से पहले, नोबेल समिति ने एक्स पर लिखा, "पदक के मालिक बदल सकते हैं, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का खिताब नहीं बदल सकता।"

