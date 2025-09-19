व्यापार वार्ता शुरू होने से नरम दिखे डोनाल्ड ट्रंप, बोले- भारत और मोदी से अच्छा रिश्ता

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने संबंध अच्छे बताए

लेखन गजेंद्र 09:36 am Sep 19, 202509:36 am

क्या है खबर?

रूस से तेल खरीदने का विवाद और टैरिफ से बढ़े तनाव के बीच फिर शुरू हुई व्यापार वार्ता से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के प्रति नरम तेवर दिखने लगे हैं। उन्होंने ब्रिटेन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ पत्रकारों से बात करते हुए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों पर प्रकाश डाला। ट्रंप ने कहा कि वह भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीब हैं और उनके देश के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं।