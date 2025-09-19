व्यापार वार्ता शुरू होने से नरम दिखे डोनाल्ड ट्रंप, बोले- भारत और मोदी से अच्छा रिश्ता
क्या है खबर?
रूस से तेल खरीदने का विवाद और टैरिफ से बढ़े तनाव के बीच फिर शुरू हुई व्यापार वार्ता से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के प्रति नरम तेवर दिखने लगे हैं। उन्होंने ब्रिटेन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ पत्रकारों से बात करते हुए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों पर प्रकाश डाला। ट्रंप ने कहा कि वह भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीब हैं और उनके देश के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं।
बयान
क्या बोले ट्रंप?
ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "मैं भारत के बहुत करीब हूं, मैं भारत के प्रधानमंत्री के बहुत करीब हूं। मैंने उनसे पिछले दिनों बात की थी। मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं।" बता दें कि ट्रंप की टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा हुआ है और अमेरिका-भारत के बीच छठे दौर की व्यापार वार्ता हो रही है। पिछले दिनों अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली आया था।
चिंता
ट्रंप ने यूरोपीय देशों की आलोचना की
इस दौरान ट्रंप ने कहा, "पता चला कि यूरोपीय देश रूस से तेल खरीद रहे थे। मैंने उन पर प्रतिबंध लगा दिए। चीन इस समय अमेरिका को बहुत ज़्यादा टैरिफ दे रहा है। मैं और भी कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन तब नहीं जब वे लोग, जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं, रूस से तेल खरीद रहे हों। अगर तेल की कीमतें कम होती हैं, तो रूस आसानी से समझौता कर लेगा। तेल की कीमतें काफी कम हुई हैं।"