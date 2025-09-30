इंडोनेशिया में स्कूल की इमारत भरभराकर गिरी, 1 की मौत; 65 छात्र दबे

हादसा

पाइप से ऑक्सीजन और पानी पहुंचा रहे बचाव कर्मी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे के बाद 99 युवाओं को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गाय है। मलबे के नीचे दबे छात्रों की उम्र 12 से 17 वर्ष बताई जा रही है। लापता छात्रों के माता-पिता स्कूल के बाहर इकट्ठा हैं। यहां एक नोटिस बोर्ड लगाया गया है जिस पर लापता छात्रों के नाम लिखे हैं। खोज और बचाव अधिकारी नानंग सिगिट ने बताया कि वे मलबे में फंसे लोगों तक पाइप से ऑक्सीजन और पानी पहुंचा रहे हैं।