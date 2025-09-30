इंडोनेशिया में स्कूल की इमारत भरभराकर गिरी, 1 की मौत; 65 छात्र दबे
क्या है खबर?
इंडोनेशिया में मंगलवार तड़के एक स्कूल की इमारत भरभराकर गिर पड़ी, जिसकी चपेट में आकर 1 छात्र की मौत हो गई, जबकि 65 अभी भी मलबे में दबे हैं। हादसा पूर्वी जावा के सिदोअर्जो शहर में हुआ है। धराशायी इमारत अल खोजिनी इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल का हिस्सा है। यहां पिछले कई घंटे से बचाव कार्य चल रहा है। मृतक छात्र की उम्र 13 वर्ष बताई जा रही है। हताहतों की संख्या बढ़ने की संभावना है।
हादसा
पाइप से ऑक्सीजन और पानी पहुंचा रहे बचाव कर्मी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे के बाद 99 युवाओं को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गाय है। मलबे के नीचे दबे छात्रों की उम्र 12 से 17 वर्ष बताई जा रही है। लापता छात्रों के माता-पिता स्कूल के बाहर इकट्ठा हैं। यहां एक नोटिस बोर्ड लगाया गया है जिस पर लापता छात्रों के नाम लिखे हैं। खोज और बचाव अधिकारी नानंग सिगिट ने बताया कि वे मलबे में फंसे लोगों तक पाइप से ऑक्सीजन और पानी पहुंचा रहे हैं।
जांच
लापरवाही से हुआ हादसा
पुलिस प्रवक्ता जूल्स अब्राहम अबास्ट ने बताया कि स्कूल में पुराना प्रार्थना कक्ष दो मंजिला था, लेकिन बिना अनुमति के दो और मंजिला बनाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि पुरानी इमारत की नींव कंक्रीट की 2 मंजिलों को सहारा देने में असमर्थ थी, जो निर्माण प्रक्रिया के दौरान अचानक ढह गई।" घटना के समय छात्र उस इमारत में दोपहर की प्रार्थना कर रहे थे, जिसका अनाधिकृत विस्तार किया जा रहा था, तभी अचानक इमारत उनके ऊपर गिर गई।
ट्विटर पोस्ट
हादसे के बाद का दृश्य
🚨 BREAKING— Breaking News World (@WorldAlertHi) September 30, 2025
School building collapses in Indonesia — around 65 students trapped under debris, local officials say.
Rescue operations underway.#Indonesia #BreakingNews pic.twitter.com/5vL8MJsX6I