ट्रंप ने ईरान के साथ शांति वार्ता विफल होने का दावा नकारा

ट्रंप ने ईरान के साथ शांति वार्ता विफल होने का दावा नकारा, कहा- झूठ और गलत

लेखन गजेंद्र 09:24 am Jun 03, 202609:24 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही शांति वार्ता के विफल होने और बातचीत बंद होने की खबरों को नकार दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि इस तरह की खबरें पूरी तरह झूठ और गलत हैं, उनकी ईरान के साथ समझौते पर बातचीत अभी चल रही है। ट्रंप ने ट्रुथ पर बताया कि इस बातचीत का क्या नतीजा निकलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने ईरान से एक समझौता करने को कहा है।