क्या पुतिन के हमशक्ल ने की थी ट्रंप से मुलाकात, जानिए क्यों हो रही ऐसी चर्चा

सच सोशल मीडिया पर क्या हो रहे दावे? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पुतिन का व्यवहार अलास्का में उनके क्रेमलिन में अपनाए जाने वाले व्यवहार से बिल्कुल अलग था। अलास्का आए पुतिन काफी खुशमिजाज दिख रहे थे और पत्रकारों के सवालों पर अलग-अलग के चेहरे बना रहे थे, जबकि उनको हमेशा शांत और गंभीर माना जाता है। उनके चेहरे को लेकर भी कहना है कि उनके चेहरे के गाल काफी भरे थे, जबकि क्रेमलिन में दिखने वाले पुतिन के गाल की हड्डी उभरी है।

दावा उनकी चाल को लेकर भी सवाल सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पुतिन जब भी चलते हैं तो उनका दायां हाथ हमेशा असामान्य रूप से स्थिर रहता है और दूसरा चलते समय सामान्य रूप से झूलता रहता है, जबकि अलास्का में ट्रंप से मिले तो उनके दोनों हाथ झूल रहे थे। कहा जाता है कि सोवियत सुरक्षा सेवा में KGB प्रशिक्षण के दौरान एजेंटों को ऐसे ही चलने की सीख दी जाती है, ताकि वे हमेशा सतर्क रहें।

सच्चाई आखिर क्यों हो रहे हैं ऐसे दावे? यह पहली बार नहीं है, जब पुतिन पर बॉडी डबल के उपयोग का आरोप लगा है। चर्चा है कि सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों से पुतिन इनका उपयोग करते हैं। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी (GUR) के प्रवक्ता आंद्रिय यूसोव और प्रमुख जनरल किरिलो बुदानोव ने तो यहां तक दावा किया है कि पुतिन के 3 हमशक्ल हैं, जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी से बनाया गया है। जापान में भी एक अध्ययन करके इस बात पर जोर दिया गया था।

