क्या पुतिन के हमशक्ल ने की थी ट्रंप से मुलाकात, जानिए क्यों हो रही ऐसी चर्चा
क्या है खबर?
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अलास्का क्या पहुंचे, एक बार उनके हमशक्ल यानी बॉडी डबल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने सुरक्षा और स्वास्थ्य के कारण अपने तीसरे या 5वें नंबर के हमशक्ल को एंकोरेज भेजा था। इसकी पुष्टि के लिए भी लोग तरह-तरह के सबूत पेश कर रहे हैं, जिसमें उनकी चाल-ढाल और हाव-भाव को लक्षित किया जा रहा है।
सच
सोशल मीडिया पर क्या हो रहे दावे?
सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पुतिन का व्यवहार अलास्का में उनके क्रेमलिन में अपनाए जाने वाले व्यवहार से बिल्कुल अलग था। अलास्का आए पुतिन काफी खुशमिजाज दिख रहे थे और पत्रकारों के सवालों पर अलग-अलग के चेहरे बना रहे थे, जबकि उनको हमेशा शांत और गंभीर माना जाता है। उनके चेहरे को लेकर भी कहना है कि उनके चेहरे के गाल काफी भरे थे, जबकि क्रेमलिन में दिखने वाले पुतिन के गाल की हड्डी उभरी है।
दावा
उनकी चाल को लेकर भी सवाल
सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पुतिन जब भी चलते हैं तो उनका दायां हाथ हमेशा असामान्य रूप से स्थिर रहता है और दूसरा चलते समय सामान्य रूप से झूलता रहता है, जबकि अलास्का में ट्रंप से मिले तो उनके दोनों हाथ झूल रहे थे। कहा जाता है कि सोवियत सुरक्षा सेवा में KGB प्रशिक्षण के दौरान एजेंटों को ऐसे ही चलने की सीख दी जाती है, ताकि वे हमेशा सतर्क रहें।
सच्चाई
आखिर क्यों हो रहे हैं ऐसे दावे?
यह पहली बार नहीं है, जब पुतिन पर बॉडी डबल के उपयोग का आरोप लगा है। चर्चा है कि सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों से पुतिन इनका उपयोग करते हैं। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी (GUR) के प्रवक्ता आंद्रिय यूसोव और प्रमुख जनरल किरिलो बुदानोव ने तो यहां तक दावा किया है कि पुतिन के 3 हमशक्ल हैं, जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी से बनाया गया है। जापान में भी एक अध्ययन करके इस बात पर जोर दिया गया था।
ट्विटर पोस्ट
सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के हो रहे दावे
Who really showed up in Alaska to meet Trump?— Digvijeay (@Digvijeay) August 16, 2025
Was it President Putin or his body double? 🤔 pic.twitter.com/xm11bXByJl
ट्विटर पोस्ट
पुतिन की चाल पर भी सवाल
In all possibilities, this wasn't Putin but, a Putin's body double.— Preetam Rao (@Preetam_M_Rao) August 16, 2025
Putin never walks with both his hands swinging unlike in this video.
His left hand is always still. A KGB trait that isn't found here!pic.twitter.com/EcqlzYLVvE
जानकारी
दावों में कितनी सच्चाई
पुतिन के हमशक्ल को लेकर अभी तक कोई दावा सच साबित नहीं हुआ है। मार्च 2023 में, यूक्रेनी सलाहकार एंटोन गेराशचेंको ने पुतिन की ठुड्डी की तस्वीरों में अंतर ढूंढा था, लेकिन बाद में गलत साबित हुआ क्योंकि तस्वीरें अलग-अलग समय और स्थानों की थीं।