इजरायल को बड़ा झटका? डोनाल्ड ट्रंप ने किया अमेरिकी सैन्य मदद खत्म करने का फैसला
हाल ही में हुए अमेरिकी मध्यकालिक चुनावों के बाद प्रमुख रिपब्लिकन नेता अपनी हार का ठीकरा अमेरिका द्वारा इजरायल को दी जा रही सैन्य सहायता पर फोड़ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 2026 तक वह यह मदद रोक देंगे क्योंकि इजरायल खुद काफी मजबूत है और देश तेजी से तरक्की कर रहा है। उनका यह भी मानना है कि यह बात करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी अपनी हार को ईरान युद्ध और अमेरिका-इजरायल की साझेदारी से जोड़ा है।
35,700 करोड़ रुपये की अमेरिकी मदद को लेकर अनिश्चितता
ट्रंप के इस ऐलान ने 3.8 अरब डॉलर (लगभग 35,700 करोड़ रुपये) की सालाना सैन्य मदद के समझौते पर चल रही बातचीत को एक नया मोड़ दे दिया है। यह समझौता ओबामा के कार्यकाल में शुरू हुआ था और 2028 तक जारी रहने वाला था। अब इसका भविष्य अनिश्चित हो गया है, खासकर तब जब डेमोक्रेट्स कांग्रेस में फिर से सत्ता में आ जाएं। इजरायली अधिकारियों को चिंता है कि नए नियमों से उन्हें अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करने या खरीदने पर पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरी स्थिति से साफ पता चलता है कि देश में राजनीतिक सोच बदलने के साथ ही अमेरिका और इजरायल के संबंधों में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।