इजरायल को बड़ा झटका? डोनाल्ड ट्रंप ने किया अमेरिकी सैन्य मदद खत्म करने का फैसला

ट्रंप के इस ऐलान ने 3.8 अरब डॉलर (लगभग 35,700 करोड़ रुपये) की सालाना सैन्य मदद के समझौते पर चल रही बातचीत को एक नया मोड़ दे दिया है। यह समझौता ओबामा के कार्यकाल में शुरू हुआ था और 2028 तक जारी रहने वाला था। अब इसका भविष्य अनिश्चित हो गया है, खासकर तब जब डेमोक्रेट्स कांग्रेस में फिर से सत्ता में आ जाएं। इजरायली अधिकारियों को चिंता है कि नए नियमों से उन्हें अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करने या खरीदने पर पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरी स्थिति से साफ पता चलता है कि देश में राजनीतिक सोच बदलने के साथ ही अमेरिका और इजरायल के संबंधों में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।