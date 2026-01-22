डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर योजना बनाई, कहा- समझौता पूरा हुआ तो टैरिफ नहीं लगाएंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को लेकर एक योजना पर काम शुरू किया है, जिसे उन्होंने बेहतरीन बताया है। ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) के दौरान NATO के महासचिव मार्क रुट्टे से बातचीत के बाद इस योजना की जानकारी दी। हालांकि, ट्रंप ने योजना के बारे में और अधिक विवरण देने से इंकार कर दिया, लेकिन उन्होंने इसे अमेरिका और NATO देशों के लिए अच्छा बताया है।

योजना ट्रंप बोले- समझौते से अमेरिका जो चाहता है, वो उसे मिल गया दावोस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह समझौता हमेशा लागू रहेगा, जो अमेरिकी हितों को अच्छी तरह से पूरा करता है। उन्होंने कहा, "यह एक बेहतरीन दीर्घकालिक समझौता है। मुझे लगता है कि इससे सभी को बहुत अच्छी स्थिति मिलेगी, खासकर सुरक्षा, खनिज और अन्य सभी मामलों में। सौदा लोगों ने तुरंत स्वीकार कर लिया, वास्तव में अमेरिका के लिए शानदार है, इससे हमें वह सब कुछ मिल गया जो हम चाहते थे।"

बयान सोशल मीडिया पर ट्रंप ने कहा- अगर समझौता हुआ तो टैरिफ नहीं लगाएंगे योजना के विषय में ट्रंप ने ट्रुथ पर बताया, 'NATO के महासचिव मार्क रूट्टे के साथ मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई, जिसके आधार पर हमने ग्रीनलैंड और असल में पूरे आर्कटिक क्षेत्र के बारे में भविष्य के समझौते का ढांचा बनाया है। अगर यह सॉल्यूशन पूरा होता है, तो यह अमेरिका और सभी NATO देशों के लिए बहुत अच्छा होगा। इस समझ के आधार पर, मैं उन टैरिफ को लागू नहीं करूंगा जो 1 फरवरी से लागू होने वाले थे।'

Advertisement

बयान ग्रीनलैंड की गोल्डन डोम से सुरक्षा होगी राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे बताया, 'ग्रीनलैंड से संबंधित गोल्डन डोम के बारे में और बातचीत हो रही है। जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी, और जानकारी दी जाएगी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, और जरूरत पड़ने पर दूसरे लोग भी बातचीत की जिम्मेदारी संभालेंगे। वे सीधे मुझे रिपोर्ट करेंगे।' बता दें कि गोल्डन डोम अमेरिका का प्रस्तावित वायु रक्षा प्रणाली है, जो किसी भी कोने से मिसाइल को रोकने में सक्षम होगा।

Advertisement