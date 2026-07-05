डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की से बात की, यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता का दिया प्रस्ताव

NATO

तुर्की में होना है NATO शिखर सम्मेलन

तुर्की के अंकारा में 7-8 जुलाई को NATO शिखर सम्मेलन होना है। ट्रंप समेत कम से कम 32 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें हिस्सा लेंगे। ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल का तनाव, रूस-यूक्रेन युद्ध, लेबनान और गाजा में युद्ध और ईंधन की कीमतों को देखते हुए ये सम्मेलन अहम है। हालांकि, बीते कुछ समय से जिस तरह ट्रंप ने NATO को निशाने पर लिया है, उसके चलते ज्यादा बड़े फैसले या सम्मेलन के असहज होने की भी संभावना है।