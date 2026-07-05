नरेंद्र मोदी ने दी दिवंगत गायिका तीजन बाई को श्रद्धांजलि

पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जताया गहरा दुख

लेखन नेहा शर्मा 10:29 am Jul 05, 202610:29 am

क्या है खबर?

मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉ तीजन बाई के निधन से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। कला जगत की इस अपूरणीय क्षति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक संदेश साझा किया है, जिसमें उन्होंने देश की इस महान कला-साधिका के लिए कुछ ऐसी बातें कही हैं, जो हर भारतीय के दिल को छू लेंगी।