राम मंदिर से 5 करोड़ की रामचरितमानस गायब, दान देने वाले पूर्व IAS बोले- रसीद नहीं दी

बयान

अधिकारी ने चंपत राय पर लगाए ये आरोप

एक समाचार चैनल से बात करते हुए लक्ष्मी नारायण ने कहा, "चंपत राय ने 9 घंटे इंतजार करवाया। मैंने उनसे कहा कि ये मेरी जिंदगी की पूंजी है। उन्होंने कहा, मेरे पास कई आभूषण और कई तरह की चीजें आती हैं, तो क्या मैं सिर्फ इन्हें रखवाता रहूं? मैंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और गोपाल राव से संपर्क किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं दोबारा अयोध्या गया। तब चंपत ने कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते।"