अगले 5 दिनों में मानसून कई राज्यों तक पहुंच सकता है

अगले 5 दिन इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जानिए कहां-कहां होगी

क्या है खबर?

अगले 5 दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का एक स्पष्ट क्षेत्र मध्य भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को सक्रिय रखेगा। इस मौसम प्रणाली से अगले 4 दिनों में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।