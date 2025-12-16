LOADING...
डोनाल्ड ट्रंप ने BBC के खिलाफ किया 900 अरब रुपये का मानहानि मुकदमा, जानिए मामला

लेखन बिश्वजीत कुमार
Dec 16, 2025
09:45 am
क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने BBC के खिलाफ मानहानि का बड़ा मुकदमा दायर किया है। यह केस मियामी की फेडरल कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिसमें कुल 10 अरब डॉलर (लगभग 900 अरब रुपये) के हर्जाने की मांग की गई है। कोर्ट दस्तावेजों के मुताबिक, ट्रंप ने BBC पर मानहानि और ट्रेड प्रैक्टिस कानून तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने दो अलग-अलग दावों के तहत 5-5 अरब डॉलर का हर्जाना मांगा है।

आरोप

6 जनवरी के भाषण को लेकर आरोप 

ट्रंप का आरोप है कि BBC ने 6 जनवरी, 2021 के उनके भाषण के एडिट किए हुए वीडियो को गलत तरीके से पेश किया। उनका कहना है कि पैनोरमा डॉक्यूमेंट्री में भाषण के अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर ऐसा दिखाया गया, जैसे उन्होंने समर्थकों को कैपिटल पर हमला करने के लिए उकसाया हो। ट्रंप का दावा है कि इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा और लोगों को उनके बयान को लेकर गलत संदेश गया।

सफाई

डॉक्यूमेंट्री और BBC की सफाई

यह विवाद BBC की डॉक्यूमेंट्री 'ट्रंप: ए सेकंड चांस?' से जुड़ा है, जो अक्टूबर, 2024 में ब्रिटेन में प्रसारित हुई थी। BBC ने माना है कि भाषण के अलग-अलग हिस्सों को एक क्लिप में जोड़ा गया था, जिससे गलत प्रभाव पड़ सकता था। हालांकि, BBC ने यह भी कहा है कि वह मानहानि के आरोपों से सहमत नहीं है और उसे इस मामले पर खेद जरूर है, लेकिन कानूनी जिम्मेदारी से इनकार किया गया है।

 चुनौती 

कानूनी चुनौती और आगे की राह 

BBC का कहना है कि यह डॉक्यूमेंट्री केवल यूनाइटेड किंगडम (UK) में प्रसारित हुई थी, अमेरिका में नहीं। कानून के जानकार मानते हैं कि इससे ट्रंप के लिए अमेरिका में केस लड़ना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। BBC ने अब तक कोर्ट में औपचारिक जवाब नहीं दिया है। वहीं, ट्रंप इसे मीडिया पक्षपात के खिलाफ बड़ी कानूनी लड़ाई बता रहे हैं और इस केस को गंभीर मुद्दा मान रहे हैं, जिसका असर अंतरराष्ट्रीय मीडिया बहस पर भी पड़ सकता है।

