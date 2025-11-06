डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा, बोले- भारत और पाकिस्तान संघर्ष में 8 विमानों का नुकसान हुआ
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम को लेकर लगातार नए-नए दावे कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि इस संघर्ष में 8 लड़ाकू विमान गिराए गए थे। इससे पहले उन्होंने विमानों की संख्या 7 बताई थी। इसके अलावा ट्रंप ने फिर दावा किया कि भारत और पाकिस्तान युद्धविराम पर इसलिए सहमत हुए, क्योंकि उन्होंने दोनों को व्यापार समझौता रद्द करने की धमकी दी थी।
बयान
ट्रंप बोले- जब तक शांति नहीं, तब तक व्यापारिक समझौता नहीं
ट्रंप ने मियामी में अमेरिका बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा, "आप जानते हैं मैं भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौते पर काम कर रहा था और फिर मैंने सुना कि वे युद्ध करने जा रहे हैं। मैंने कहा जब तक आप शांति के लिए सहमत नहीं होते, मैं आप लोगों के साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं करूंगा। मेरे बयान से भारत और पाकिस्तान दोनों ही स्तब्ध रह गए।"
टैरिफ
ट्रंप ने कहा- टैरिफ ने परमाणु शक्ति संपन्न देशों में युद्ध रुकवाया
ट्रंप ने आगे कहा, "दोनों देशों ने युद्ध रोकने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आप परमाणु शक्ति संपन्न हैं। मैं आपके साथ व्यापार नहीं कर रहा हूं। अगर आप एक-दूसरे के साथ युद्ध में हैं तो हम आपके साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। एक दिन बाद मुझे फोन आया कि हमने शांति स्थापित कर ली है। क्या यह बहुत अच्छी बात नहीं है? टैरिफ ने ऐसा किया। टैरिफ के बिना यह कभी नहीं होता।"
खंडन
ट्रंप के दावों का खंडन करता रहा है भारत
ट्रंप इससे पहले भी कई बार भारत और पाकिस्तान में युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके हैं। हालांकि, भारत इस बात का खंडन करता रहा है। भारत का कहना है कि 10 मई को युद्धविराम पाकिस्तानी कमांडरों द्वारा भारतीय समकक्षों से आक्रमण रोकने की अपील करने के बाद हुआ था। कनाडा में हुए G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप के इस दावे को खारिज किया था।
लड़ाकू विमान
युद्धविराम को लेकर ट्रंप के अलग-अलग दावे
ट्रंप ने इससे पहले 26 अगस्त को दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष में 7 लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ था। वहीं, जुलाई में उन्होंने दावा किया था कि 5 विमान मार गिराए गए थे। हालांकि, उन्होंने ये नहीं बताया था कि किस पक्ष के कितने विमान मारे गए। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने कहा था कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत ने 5 पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया था।