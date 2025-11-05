LOADING...
मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम को गलत तरीके से छूने और चूमने की कोशिश
लेखन गजेंद्र
Nov 05, 2025
04:49 pm
मेक्सिको में राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम भी सुरक्षित नहीं हैं। उनके साथ छेड़छाड़ का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राष्ट्रपति शिनबाम मेक्सिको सिटी की सड़कों पर लोगों से मुलाकात कर रही थीं, तभी एक व्यक्ति उनके पीछे आया और उनको गलत तरीके से छूने लगा। व्यक्ति ने राष्ट्रपति को सार्वजनिक तौर पर चूमने की कोशिश भी की। हालांकि, सुरक्षा अधिकारियों ने उसे रोक दिया और पीछे हटाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

नशे में लग रहा था व्यक्ति

वीडियो में व्यक्ति नशे में दिख रहा है। हालांकि, अश्लील हरकत करने के बाद भी राष्ट्रपति शिनबाम उस पर नाराज नहीं बल्कि होती और "चिंता मत करो" कहती नजर आ रही हैं। शिनबाम के राष्ट्रपति कार्यालय ने घटना पर कोई बयान नहीं दिया है। शिनबाम अपने पूर्ववर्ती और राजनीतिक गुरु पूर्व राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर की तरह लोगों के साथ संपर्क बनाए रखने की कोशिश करती हैं। वह अक्सर भीड़ में जाकर सेल्फी और हाथ मिलाते दिखती हैं।

मेयर की हो चुकी है हत्या

मेक्सिको अपराध के मामले में काफी आगे है। यहां के पश्चिमी मिशोआकेन राज्य में उरुआपान के मेयर कार्लोस अल्बर्टो मैनजो रॉड्रिगेज की सार्वजनिक हत्या की गई थी, जिसके बाद शीनबाम को राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा था। मेक्सिको में संगठित अपराध (ड्रग कार्टेल्स), हत्या, अपहरण और भ्रष्टाचार काफी अधिक है। यह पर्यटक क्षेत्रों (जैसे कैंकुन, प्लाया डेल कार्मेन) में कम और सीमा क्षेत्र (जैसे तिजुआना, सिनालोआ) में ज्यादा है।

