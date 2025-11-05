मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम को गलत तरीके से छूने और चूमने की कोशिश

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम को गलत तरीके से छूने की कोशिश

लेखन गजेंद्र 04:49 pm Nov 05, 202504:49 pm

क्या है खबर?

मेक्सिको में राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम भी सुरक्षित नहीं हैं। उनके साथ छेड़छाड़ का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राष्ट्रपति शिनबाम मेक्सिको सिटी की सड़कों पर लोगों से मुलाकात कर रही थीं, तभी एक व्यक्ति उनके पीछे आया और उनको गलत तरीके से छूने लगा। व्यक्ति ने राष्ट्रपति को सार्वजनिक तौर पर चूमने की कोशिश भी की। हालांकि, सुरक्षा अधिकारियों ने उसे रोक दिया और पीछे हटाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।