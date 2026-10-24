ट्रंप ने फिर किया भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा, बोले- 250 प्रतिशत टैरिफ की धमकी दी

फ्लोरिडा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, "मैंने उनसे कहा कि अगर आप ऐसा करते रहेंगे, तो आप अमेरिका के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे और खूब पैसा नहीं कमा पाएंगे। और मैं आप दोनों पर 250 प्रतिशत का भारी टैरिफ लगाऊंगा, जिससे आप कोई भी व्यापार नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वे बहुत नाराज हो गए, बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने गोलीबारी बंद कर दी और युद्ध खत्म हो गया।"