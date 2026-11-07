ट्रंप ने स्टीफन मिलर को नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है

डोनाल्ड ट्रंप ने चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स को पद से हटाया, स्टीफन मिलर को जिम्मेदारी

लेखन आबिद खान 10:06 am Nov 07, 202610:06 am

क्या है खबर?

मध्यावधि चुनावों में हार के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने सूजी वाइल्स को चीफ ऑफ स्टाफ पद से हटा दिया है। उनकी जगह अब स्टीफन मिलर को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिलर को ट्रंप के करीबी सहयोगी माना जाता है और वे प्रशासन की सख्त आव्रजन नीति के प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं। वाइल्स को राजनीतिक कामकाज से जुड़ी भूमिका में भेजा जाएगा।