यूरोपीय संघ (EU) 2027 तक यूक्रेन को दी जाने वाली फंडिंग में 70 अरब यूरो की कमी को पूरा करने के लिए पहले से ही संघर्ष कर रहा है। इसी बीच, राजनीतिक माहौल भी बदल रहा है।

फ्रांस में राष्ट्रपति पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहीं मरीन ले पेन यूक्रेन को मदद बंद करना चाहती हैं। वहीं, जर्मनी में 'अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी' पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और माना जा रहा है कि उसके पास चांसलर का पद जीतने की वास्तविक संभावना है।

ट्रंप के दबाव और अपने देशों में इन बदलावों के चलते, यूक्रेन के लिए यूरोप का समर्थन पहले से कहीं ज़्यादा अनिश्चित दिख रहा है।