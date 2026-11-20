पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप बदले, यूरोप से यूक्रेन की फंडिंग रोकने को कहा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने के बाद यूरोपीय नेताओं से यूक्रेन को पैसे भेजने से रोकने का कथित तौर पर आग्रह किया है।
हाल ही में ट्रंप ने बर्लिन में 'कोएलिशन ऑफ द विलिंग' की बैठक के लिए जुटे यूरोपीय नेताओं से फोन पर बात की। इस बातचीत में ट्रंप ने तर्क दिया कि अगर यूक्रेन को दी जाने वाली मदद बंद कर दी जाए, तो यूरोप के बहुत सारे पैसे बचेंगे।
दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के शांति प्रस्तावों में रूस की कुछ मांगें शामिल होने के बावजूद, पुतिन भी उनसे सहमत नहीं हैं।
यूरोपीय संघ को यूक्रेन के लिए 70 अरब यूरो की फंडिंग की कमी पूरी करने की मशक्कत
यूरोपीय संघ (EU) 2027 तक यूक्रेन को दी जाने वाली फंडिंग में 70 अरब यूरो की कमी को पूरा करने के लिए पहले से ही संघर्ष कर रहा है। इसी बीच, राजनीतिक माहौल भी बदल रहा है।
फ्रांस में राष्ट्रपति पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहीं मरीन ले पेन यूक्रेन को मदद बंद करना चाहती हैं। वहीं, जर्मनी में 'अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी' पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और माना जा रहा है कि उसके पास चांसलर का पद जीतने की वास्तविक संभावना है।
ट्रंप के दबाव और अपने देशों में इन बदलावों के चलते, यूक्रेन के लिए यूरोप का समर्थन पहले से कहीं ज़्यादा अनिश्चित दिख रहा है।