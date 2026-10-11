डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा युद्धविराम की घोषणा की है

डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 'ऊर्जा युद्धविराम' का ऐलान किया, क्या बोले जेलेंस्की?

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि रूस और यूक्रेन तुरंत प्रभाव से 'ऊर्जा युद्धविराम' पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इस समझौते की घोषणा कहा कि दोनों देश एक-दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना न बनाने पर सहमत हुए हैं। यह कदम रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमलों के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमीर जेलेंस्की की आलोचना के एक दिन बाद उठाया गया है। हालांकि, जेलेंस्की ने इसे चौंकाने वाली खबर करार दिया है।