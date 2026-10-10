अमेरिका ने रूस के साथ डीजल की आपूर्ति को लेकर समझौता किया है

डोनाल्ड ट्रंप का दोहरा रवैया, रूस के साथ किया बड़ा डीजल समझौता

लेखन आबिद खान 09:52 am Oct 10, 202609:52 am

क्या है खबर?

रूस से कच्चे तेल की खरीदी को लेकर भारत पर टैरिफ लगाने वाले अमेरिका का दोहरा रवैया सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ अहम ऊर्जा समझौता किया है। इसके तहत रूस अमेरिका को लगभग 50 लाख टन डीजल की आपूर्ति करेगा। ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत में समझौते को लेकर सहमति बनी। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि डीजल की कीमतें तेजी से नीचे आएंगी।