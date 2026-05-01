डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ के खिलाफ ट्रैरिफ बढ़ाने की धमकी दी

डोनाल्ड ट्रंप ने की EU से आयातित कार-ट्रक पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा

लेखन भारत शर्मा 10:51 pm May 01, 202610:51 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ (EU) से आयातित कार और ट्रकों पर टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करने की योजना की घोषणा की है। इसके कारण चल रहे अमेरिका और EU के बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप का दावा है कि EU पिछले साल हुए व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहा है। हालांकि उन्होंने अपनी आपत्तियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। आइए जानते हैं ट्रंप ने टैरिफ को लेकर क्या कुछ कहा है।