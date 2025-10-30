डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की 6 साल बाद मुलाकात, खत्म होंगे मतभेद?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग 6 साल बाद पहली बार गुरुवार को दक्षिण कोरिया में मिले। बुसान में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन से पहले उन्होंने एक-दूसरे से हाथ मिलाया। इस दौरान ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उनकी बातचीत सफल होगी, लेकिन नि:संदेह जिनपिंग एक सख्त वार्ताकार हैं। बुसान में बैठक का उद्देश्य अमेरिका-चीन के बीच व्यापार तनाव को कम करना और 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच स्थिरता बहाल करना है।

बातचीत द्विपक्षीय बैठक के दौरान क्या बोले ट्रंप? द्विपक्षीय बैठक के दौरान ट्रंप ने सामने बैठे जिनपिंग से कहा, "काफी लंबे समय से मेरे मित्र, चीन के अत्यंत प्रतिष्ठित और आदरणीय राष्ट्रपति, के साथ होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। हम पहले ही कई बातों पर सहमत हो चुके हैं, और अभी कुछ और बातों पर सहमत होंगे, लेकिन राष्ट्रपति जिनपिंग एक महान देश के महान नेता हैं, और मुझे लगता है कि हमारे बीच लंबे समय तक शानदार संबंध बने रहेंगे।"

बातचीत जिनपिंग ने ट्रंप को क्या जवाब दिया? राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब देते हुए जिनपिंग ने कहा, "आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और दोबारा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कई साल बीत गए हैं। हमारे संयुक्त मार्गदर्शन में, चीन-अमेरिका संबंध कुल मिलाकर स्थिर रहे हैं। हमारी अलग-अलग राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण, हम हमेशा एक-दूसरे से सहमत नहीं होते और दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच कभी-कभी मतभेद होना सामान्य बात है।" जिनपिंग ने स्वीकारा की उनकी ट्रंप से 3 बार फोन पर बात हुई है।

बधाई जिनपिंग ने ट्रंप की सराहना की जिनपिंग ने दुभाषिए की मदद से कहा, "विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को सही रास्ते पर चलना चाहिए। मैंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि बीजिंग-वाशिंगटन को साझेदार और मित्र होना चाहिए। इतिहास ने हमें यही सिखाया है और वास्तविकता भी यही मांग करती है।" इस दौरान जिनपिंग ने गाजा शांति समझौते के लिए ट्रंप की प्रशंसा की और कहा कि चीन भी अपने तरीके से सीमा विवाद को प्रबंधित करने के लिए काम कर रहा है।

एजेंडा द्विपक्षीय वार्ता का एजेंडा क्या है? यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है, जब दोनों देश एक-दूसरे पर व्यापार प्रतिबंध लगा रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता का दौर जारी है। इस बीच ट्रंप चीन पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कह चुके हैं। बुसान सम्मेलन में द्विपक्षीय वार्ता का एजेंडा टैरिफ, फेंटेनाइल की तस्करी और प्रौद्योगिकी निर्यात सहित कई मुद्दों पर आधारित है। दोनों नेता आखिरी बार 2019 में जापान के ओसाका में G-20 शिखर सम्मेलन में मिले थे।