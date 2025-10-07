डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह टैरिफ की वजह से शांति के रक्षक हैं

ट्रंप ने फिर भारत-पाकिस्तान युद्ध रोकने का दावा किया, बोले- टैरिफ के कारण हम शांति रक्षक

लेखन गजेंद्र 09:44 am Oct 07, 202509:44 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने का दावा किया है और खुद को शांति का रक्षक बताया है। उन्होंने मंगलवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका के टैरिफ के खतरे ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध सहित कई वैश्विक युद्धों को रोकने में मदद की है। ट्रंप ने अपने बयान में दावा किया कि उनकी व्यापारिक रणनीति ने अमेरिका को एक शांतिप्रिय राष्ट्र बना दिया है।