ट्रंप ने फिर भारत-पाकिस्तान युद्ध रोकने का दावा किया, बोले- टैरिफ के कारण हम शांति रक्षक
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने का दावा किया है और खुद को शांति का रक्षक बताया है। उन्होंने मंगलवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका के टैरिफ के खतरे ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध सहित कई वैश्विक युद्धों को रोकने में मदद की है। ट्रंप ने अपने बयान में दावा किया कि उनकी व्यापारिक रणनीति ने अमेरिका को एक शांतिप्रिय राष्ट्र बना दिया है।
बयान
भारत-पाकिस्तान पर क्या बोले ट्रंप?
ट्रंप ने कहा, "अगर मेरे पास टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं होता, तो 7 में से कम से कम चार युद्ध छिड़े होते। अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें, तो वे इसके लिए तैयार थे। वे परमाणु शक्तियां हैं। सात विमान मार गिराए गए...मैं ठीक-ठीक नहीं बताना चाहता कि मैंने क्या कहा था, लेकिन मैंने जो कहा वह बहुत प्रभावी था। उन्होंने युद्ध रोक दिया। और यह टैरिफ पर आधारित था। यह व्यापार पर आधारित था।"
दावा
अमेरिका ने टैरिफ से कमाए अरबो डॉलर- ट्रंप
टैरिफ पर अपना रुख बदलने के सवाल पर ट्रंप ने कहा, "हाल में अरबों डॉलर मिले हैं, और वे समझ नहीं पा रहे। मैंने कहा, टैरिफ शेल्फ की जांच करें। वे अगले ही घंटे आए, और कहा, आप सही कह रहे हैं, यह टैरिफ से आया है। हम फिर सचमुच अमीर देश हैं।" उन्होंने कहा, "अमेरिका के लिए टैरिफ बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम न सिर्फ सैकड़ों अरबों डॉलर कमाते हैं, बल्कि टैरिफ की वजह से हम शांति रक्षक भी हैं।"