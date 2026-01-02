ईरान के सत्ता विरोधी प्रदर्शन में कूदे डोनाल्ड ट्रंप, प्रदर्शनकारियों की मदद को आगे आए
क्या है खबर?
ईरान में बीते 5 दिनों से जारी सत्ता विरोधी प्रदर्शन में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आ गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर ईरान के प्रदर्शकारियों को मदद का प्रस्ताव दिया और कहा कि वे आगे की कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि ईरान में लोगों को बेरहमी से गोलियां चलाकर मारना एक आदत है।
मदद
ट्रंप ने क्या लिखा?
ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाता है और उन्हें बेरहमी से मारता है, जो उसकी आदत है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। हम पूरी तरह तैयार हैं और कार्रवाई के लिए तत्पर हैं।' बता दें कि प्रदर्शन तेहरान से शुरू हुआ था, जो अब धीरे-धीरे कराज, हामेदान, केशम, मलार्ड, इस्फहान, करमानशाह, शिराज और यज्द शहर तक फैल गया है। प्रदर्शन में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है।
प्रदर्शन
ईरान में क्यों हो रहे प्रदर्शन?
ईरान भयंकर मुद्रास्फीति से जूझ रहा है। दिसंबर में देश में मुद्रास्फीति बढ़कर 42.5 प्रतिशत हो गई है। इससे लोग खाने-पीने की चीजें, दवाइयां और रोजमर्रा का सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। 28 दिसंबर को राजधानी तेहरान में ईरान की मुद्रा रियाल में इसी के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे थे। इसके बाद जैसे-जैसे प्रदर्शन का दायरा बढ़ा, जनता हिंसक होती गई। प्रदर्शनकारियों ने कई इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी हैं। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में हैं।