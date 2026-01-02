ईरान के सत्ता विरोधी प्रदर्शन में कूदे डोनाल्ड ट्रंप, प्रदर्शनकारियों की मदद को आगे आए

मदद

ट्रंप ने क्या लिखा?

ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाता है और उन्हें बेरहमी से मारता है, जो उसकी आदत है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। हम पूरी तरह तैयार हैं और कार्रवाई के लिए तत्पर हैं।' बता दें कि प्रदर्शन तेहरान से शुरू हुआ था, जो अब धीरे-धीरे कराज, हामेदान, केशम, मलार्ड, इस्फहान, करमानशाह, शिराज और यज्द शहर तक फैल गया है। प्रदर्शन में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है।