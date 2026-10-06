गाजा में इजरायली सैनिकों पर बड़े हमले की संभावना, इजरायल ने दी 'गंभीर अंजाम' की चेतावनी

इजरायल में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की बरसी जैसे-जैसे करीब आ रही है, इजरायल हाई अलर्ट पर है।

रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने बताया है कि नई खुफिया रिपोर्ट से गाजा में इजरायली सैनिकों पर संभावित हमलों का इशारा मिला है।

उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे किसी भी हमले का गाजा को गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा। काट्ज ने आगे कहा, "हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर हैं और पूरी तरह तैयार हैं।"

उन्होंने 2023 के उस हमले का भी जिक्र किया था, जिसमें 1,200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों को बंधक बना लिया गया था।