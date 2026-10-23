ईरान के मीनाब में स्कूल पर बमबारी के लिए AI से लगाया गया था निशाना

अमेरिकी सेना ने हमले की योजना बनाने के लिए पलान्टिर के 'मेवन स्मार्ट सिस्टम' का इस्तेमाल किया था।

यह एक AI-आधारित सिस्टम है जो 150 से ज्यादा अलग-अलग डेटा इनपुट का इस्तेमाल करके जानकारी को एक साथ जोड़कर एक साफ तस्वीर बनाता है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने के बाद से मेवन पर निर्भरता बढ़ गई है, लेकिन इस तरह AI का इस्तेमाल करना आसान नहीं है।

पुरानी खुफिया जानकारी को अपडेट करना और यह सुनिश्चित करना कि इंसान ही नियंत्रण में रहें, अभी भी एक मुश्किल काम है। यह घटना साफ दिखाती है कि आज के युद्ध में तकनीक और इंसानी फैसले के बीच संतुलन बनाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी क्यों है।