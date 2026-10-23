ईरान के मीनाब में स्कूल पर बमबारी के लिए AI से लगाया गया था निशाना
ईरान के मीनाब में स्थित शजरह तैयबा एलीमेंट्री स्कूल पर मार्च में हुए मिसाइल और ड्रोन हमले को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है।
अमेरिकी केंद्रीय जांच एजेंसी (CIA) के पूर्व प्रमुख डेविड पेट्रायस ने NDTV वर्ल्ड समिट में हमले पर अपनी राय दी।
उन्होंने बताया कि भले ही निशाना चुनने के लिए AI का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन आखिरी फैसला एक इंसान ने ही लिया था।
उन्होंने यह भी याद दिलाया कि तकनीक कितनी भी स्मार्ट क्यों न हो जाए, ऐसे बड़े फैसलों की जिम्मेदारी आखिर में इंसानों की ही होती है। इस हमले में कम से कम 156 लोग मारे गए थे, जिसमें अधिकतर बच्चे शामिल थे।
हमले की योजना बनाने में अमेरिका ने 'मेवन' का इस्तेमाल किया
अमेरिकी सेना ने हमले की योजना बनाने के लिए पलान्टिर के 'मेवन स्मार्ट सिस्टम' का इस्तेमाल किया था।
यह एक AI-आधारित सिस्टम है जो 150 से ज्यादा अलग-अलग डेटा इनपुट का इस्तेमाल करके जानकारी को एक साथ जोड़कर एक साफ तस्वीर बनाता है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने के बाद से मेवन पर निर्भरता बढ़ गई है, लेकिन इस तरह AI का इस्तेमाल करना आसान नहीं है।
पुरानी खुफिया जानकारी को अपडेट करना और यह सुनिश्चित करना कि इंसान ही नियंत्रण में रहें, अभी भी एक मुश्किल काम है। यह घटना साफ दिखाती है कि आज के युद्ध में तकनीक और इंसानी फैसले के बीच संतुलन बनाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी क्यों है।