रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने क्रीमियन पुल पर यूक्रेन के हमले का बदला लेने के लिए कहीं ज्यादा कड़े जवाबी कदम उठाने की बात कही है।

कीव में हुए धमाकों के कारण ओबोलॉन और पोडिल इलाकों में आग लग गई। इस बीच, खारकीव में एक रूसी ड्रोन ने एक अस्पताल को नुकसान पहुंचाया, जिसमें चार लोग घायल हो गए।

इसके जवाब में, यूक्रेन की वायु सेना ने बताया कि बैलिस्टिक मिसाइलें कीव की ओर बढ़ रही थीं। इससे जाहिर होता है कि वे अपने शहरों और लोगों को बचाने के लिए कितनी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं।