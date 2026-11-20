रूस ने कीव पर बड़ा हमला किया, 2 बड़े पुल क्षतिग्रस्त
चीन के शिनझेन में अमेरिका और चीन के साथ व्लादिमीर पुतिन की बैठक के बीच भी यूक्रेन के कीव पर रूस के मिसाइल और ड्रोन से हमले जारी हैं।
इन हमलों में पोडिल्स्को-वोस्क्रेसेंस्की और डार्नित्स्की, 2 बड़े पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पोडिल्स्को-वोस्क्रेसेंस्की पुल को अब आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है।
दक्षिणी पुल को भी निशाना बनाया गया था, लेकिन उसकी स्थिति अभी साफ नहीं है। मेयर विटाली क्लित्स्को ने बताया कि ये हमले यूक्रेनी राजधानी पर रूस के हालिया दबाव का ही हिस्सा हैं।
क्रीमियन पुल पर हमले का बदला लेने की पुतिन की धमकी
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने क्रीमियन पुल पर यूक्रेन के हमले का बदला लेने के लिए कहीं ज्यादा कड़े जवाबी कदम उठाने की बात कही है।
कीव में हुए धमाकों के कारण ओबोलॉन और पोडिल इलाकों में आग लग गई। इस बीच, खारकीव में एक रूसी ड्रोन ने एक अस्पताल को नुकसान पहुंचाया, जिसमें चार लोग घायल हो गए।
इसके जवाब में, यूक्रेन की वायु सेना ने बताया कि बैलिस्टिक मिसाइलें कीव की ओर बढ़ रही थीं। इससे जाहिर होता है कि वे अपने शहरों और लोगों को बचाने के लिए कितनी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं।