अमेरिकी उपराष्ट्रपति क्या अपनी हिंदू पत्नी को ईसाई बनाना चाहते हैं, क्यों छिड़ी बहस?

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी हिंदू पत्नी ऊषा वेंस को लेकर की गई टिप्पणियों के बाद सुर्खियों में हैं। एक कार्यक्रम में वेंस ने अपने अंतरधार्मिक परिवार को लेकर कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि उनकी हिंदू पत्नी किसी दिन ईसाई धर्म से प्रभावित होगी। उन्होंने ये भी कह दिया कि अब से ज्यादातर रविवार को ऊषा उनके साथ चर्च भी आएगी। इन टिप्पणियों ने नई बहस को जन्म दे दिया है। आइए पूरा मामला समझते हैं।

कार्यक्रम क्या है मामला? दरअसल, वेंस मिसिसिपी विश्वविद्यालय में चार्ली किर्क के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान एक महिला ने वेंस से सख्त प्रवासन नीति और उनके अंतरधार्मिक परिवार को लेकर कुछ सवाल पूछे। इनका जवाब देते हुए वेंस ने ये कहा कि उनके तीनों बच्चों को ईसाई धर्म के अनुसार पाला जा रहा है और वे तीनों ईसाई स्कूलों में जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब ज्यादातर संडे को ऊषा उनके साथ चर्च भी आएगी।

बयान वेंस ने कहा- उम्मीद है ऊषा चर्च से प्रभावित होगी वेंस ने कहा, "जैसा कि मैं उनसे सार्वजनिक तौर पर भी कह चुका हूं और अभी अपने 10,000 करीबी दोस्तों के सामने कहूंगा कि मुझे उम्मीद है कि ऊषा भी चर्च में उस चीज से प्रभावित होंगी, जिससे मैं हुआ। मैं ईमानदारी से कहूंगा कि मैं ऐसा चाहता हूं, क्योंकि मैं ईसाई धर्म में विश्वास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी पत्नी भी इसी नजरिए से देखे। लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करती तो भी समस्या नहीं होगी।"

सोशल मीडिया वेंस की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर कई चर्चाएं वेंस की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर उनके समर्थन और विरोध में पोस्ट की बाढ़ आ गई है। पूर्व राजनयिक और विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने लिखा, 'वेंस ऊषा को एग्नॉस्टिक कहते हैं, मानों उनकी हिंदू पहचान स्वीकार करने से डरते हों। आखिर धार्मिक आजादी की सारी बातें कहां चली गईं? वह जिस देश में बैठे हैं, वहां US कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जैसी संस्था है। भलाई की शुरुआत घर से होनी चाहिए।'

ऊषा के विचार धर्म को लेकर ऊषा के क्या विचार हैं? ऊषा ने कुछ महीने पहले एक पॉडकास्ट में बताया था कि उनके बच्चे कैथोलिक स्कूल में जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म और परंपराओं से भी अछूते नहीं है। उन्होंने कहा था, "जब मैं जेडी से मिली थी, तब वह कैथोलिक नहीं थे। बाद में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। इस बारे में हमने काफी बातचीत की। हमें इस बारे में काफ़ी खुलकर बात करनी पड़ी। मैं कैथोलिक नहीं हूं और मेरा धर्म परिवर्तन करने का कोई इरादा भी नहीं है।"