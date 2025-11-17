कांगो में तांबे की खदान का पुल गिरने से कई मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कांगो में तांबा खदान का पुल गिरा, 32 की मौत

लेखन गजेंद्र 09:53 am Nov 17, 202509:53 am

क्या है खबर?

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक अर्ध-औद्योगिक तांबे की एक खदान में पुल ढह जाने से 32 लोगों की मौत हो गई है। घटना लुआलाबा प्रांत के कलांडो खदान की है, जहां बड़ी संख्या में लोग रोजाना काम करने आते हैं। हादसा अत्यधिक भीड़ के कारण हुआ है। कांगो की हस्तशिल्प खनन एजेंसी SAEMAPE ने बताया कि यह इस साल देश में हुई सबसे घातक खनन घटनाओं में एक है। हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हैं।