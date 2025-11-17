LOADING...
कांगो में तांबा खदान का पुल गिरा, 32 की मौत
कांगो में तांबे की खदान का पुल गिरने से कई मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

लेखन गजेंद्र
Nov 17, 2025
09:53 am
क्या है खबर?

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक अर्ध-औद्योगिक तांबे की एक खदान में पुल ढह जाने से 32 लोगों की मौत हो गई है। घटना लुआलाबा प्रांत के कलांडो खदान की है, जहां बड़ी संख्या में लोग रोजाना काम करने आते हैं। हादसा अत्यधिक भीड़ के कारण हुआ है। कांगो की हस्तशिल्प खनन एजेंसी SAEMAPE ने बताया कि यह इस साल देश में हुई सबसे घातक खनन घटनाओं में एक है। हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हैं।

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

प्रांत के आंतरिक मंत्री रॉय कौम्बे मायोंडे ने बताया कि भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे के कारण साइट औपचारिक प्रतिबंध था, इसके बावजूद खनिक जबरन खदान में घुस गए। इसके बाद खनन क्षेत्र में सुरक्षाकर्मियों की ओर से कथित तौर पर गोलीबारी शुरू हो गई और दहशत फैल गई। खनिकों ने एक संकरे पुल के पार भागने की कोशिश की, जिससे पुल टूट गया और वे गिर गए। कई रिपोर्ट्स में 40 से अधिक मौत की जानकारी है।

हादसे का भयावह दृश्य