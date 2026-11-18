दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोको उत्पादक देश इक्वाडोर, पश्चिमी अफ्रीका में होने वाली कमी को पूरा करने में मदद करता है।

हालांकि, सड़कें खराब होने और कोको की फलियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मुश्किल होने की वजह से, आने वाले समय में कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।

पिछली बार पश्चिमी अफ्रीका से काफी अधिक कोको आया था, जिससे कुछ समय के लिए राहत मिली थी।