बांग्लादेश में संस्कृति मंत्री के घर पर बम फेंका गया, सांसद के घर में आग लगाने का आरोप
बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा अचानक बढ़ गई है। संस्कृति मंत्री नितई रॉय चौधरी के ढाका स्थित घर के बाहर एक कच्चा बम फेंका गया था।
आरोप है कि अवामी लीग और बांग्लादेश छात्र लीग के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) सांसद एसएम जिलानी के घर में आग लगा दी।
हमले प्रतिबंधित अवामी लीग और सत्ताधारी BNP के बीच चल रही झड़पों का हिस्सा हैं। गोपालगंज में आवामी लीग के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद पुलिस थाने में आग लगा दी गई।
अवामी लीग मई 2025 में प्रतिबंधित
बांग्लादेश में तनाव तब बढ़ा, जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद अप्रैल 2025 में अवामी लीग पर राजनीति में प्रतिबंध लगा दिया गया।
अब प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में BNP सत्ता में है, और ऐसे में तनाव और बढ़ गया है।
शेख हसीना की दिसंबर में वापसी की खबर से भी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ गया है, जिसका असर देश पर दिख रहा है।