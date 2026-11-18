बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा अचानक बढ़ गई है। संस्कृति मंत्री नितई रॉय चौधरी के ढाका स्थित घर के बाहर एक कच्चा बम फेंका गया था।

आरोप है कि अवामी लीग और बांग्लादेश छात्र लीग के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) सांसद एसएम जिलानी के घर में आग लगा दी।

हमले प्रतिबंधित अवामी लीग और सत्ताधारी BNP के बीच चल रही झड़पों का हिस्सा हैं। गोपालगंज में आवामी लीग के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद पुलिस थाने में आग लगा दी गई।