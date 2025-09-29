चीन के गुइझोउ प्रांत में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज (तस्वीर: एक्स/@MorningBrew)

चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल खुला, 2 घंटे का सफर 2 मिनट में तय

लेखन गजेंद्र 01:13 pm Sep 29, 202501:13 pm

क्या है खबर?

चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज जनता के लिए खोल दिया गया है। यह ब्रिज गुइझोउ प्रांत में पहाड़ी क्षेत्र में 625 मीटर ऊपर बना है। यह ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन के दोनों किनारों के बीच यात्रा का समय कम करता है। पहले जहां इस मार्ग पर यात्रा में दो घंटे का समय लगता था, अब यात्रा 2 मिनट में पूरी हो जाएगी। यह चीन के सबसे ऊबड़-खाबड़ इलाकों में एक में कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।