चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल खुला, 2 घंटे का सफर 2 मिनट में तय
क्या है खबर?
चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज जनता के लिए खोल दिया गया है। यह ब्रिज गुइझोउ प्रांत में पहाड़ी क्षेत्र में 625 मीटर ऊपर बना है। यह ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन के दोनों किनारों के बीच यात्रा का समय कम करता है। पहले जहां इस मार्ग पर यात्रा में दो घंटे का समय लगता था, अब यात्रा 2 मिनट में पूरी हो जाएगी। यह चीन के सबसे ऊबड़-खाबड़ इलाकों में एक में कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।
खासियत
कमजोर दिल वालों को डरा सकता है पुल
प्रांत के बीपन नदी पर 2,050 फीट की ऊंचाई पर बने पुल पर यात्रा करना रोमांचक अनुभव होगा। यह ऊंचाई से डरने वाले लोगों को काफी डरा सकता है। पुल को चीन के इंजीनियरों ने 3 साल में पूरा किया है, जो तय समय से पहले हो गया। इसमें सैटेलाइट नेविगेशन और ड्रोन जैसी एडवांस तकनीक भी शामिल है। यह पर्यटकों को भी काफी आकर्षित करेगा, जिसमें 207 मीटर ऊंचा साइटसीन एलिवेटर, स्काई कैफे और देखने के लिए प्लेटफॉर्म है।
मजबूत
पुल खोले जाने से पहले हुआ परीक्षण
पुल को आम जनता के लिए खोले जाने से पहले काफी कठोर परीक्षण किया गया था। इंजीनियरों की टीम ने पुल के रणनीतिक बिंदुओं पर 96 ट्रकों को तैनात करते इसका भार परीक्षण किया था। इसके अलावा 400 से अधिक सेंसर ने पुल के मुख्य भाग, टावर, केबल और सस्पेंडर्स पर मामूली से मामूली बदलाव की भी निगरानी की है, जिससे यह अधिक सुरक्षित और मजबूत हुआ है। पुल 2,900 मीटर लंबा है, जिसका मुख्य फैलाव 1,420 मीटर है।
ट्विटर पोस्ट
पुल का दृश्य
From 2 hours to 2 minutes— Good View Hunting (@SceneryCHN) September 28, 2025
China's Huajiang Grand Canyon Bridge🌉—1,420m span, 625m high—has opened to traffic, setting new world records in engineering.#Guizhou #EngineeringMarvel pic.twitter.com/bWzsQyF0fp
ट्विटर पोस्ट
चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने भी वीडियो साझा किया
Rising 625 meters above the river and set to be the world’s tallest, the Huajiang Grand Canyon Bridge in Guizhou, SW China, unveiled a spectacular water curtain test, where sunlight and spray merged to paint a rainbow over the canyon. 🌈— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) September 27, 2025
A breathtaking view! @UpGuizhou pic.twitter.com/xs8aIuLxxS