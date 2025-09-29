LOADING...
चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल खुला, 2 घंटे का सफर 2 मिनट में तय
चीन के गुइझोउ प्रांत में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज (तस्वीर: एक्स/@MorningBrew)

लेखन गजेंद्र
Sep 29, 2025
01:13 pm
क्या है खबर?

चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज जनता के लिए खोल दिया गया है। यह ब्रिज गुइझोउ प्रांत में पहाड़ी क्षेत्र में 625 मीटर ऊपर बना है। यह ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन के दोनों किनारों के बीच यात्रा का समय कम करता है। पहले जहां इस मार्ग पर यात्रा में दो घंटे का समय लगता था, अब यात्रा 2 मिनट में पूरी हो जाएगी। यह चीन के सबसे ऊबड़-खाबड़ इलाकों में एक में कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।

खासियत

कमजोर दिल वालों को डरा सकता है पुल

प्रांत के बीपन नदी पर 2,050 फीट की ऊंचाई पर बने पुल पर यात्रा करना रोमांचक अनुभव होगा। यह ऊंचाई से डरने वाले लोगों को काफी डरा सकता है। पुल को चीन के इंजीनियरों ने 3 साल में पूरा किया है, जो तय समय से पहले हो गया। इसमें सैटेलाइट नेविगेशन और ड्रोन जैसी एडवांस तकनीक भी शामिल है। यह पर्यटकों को भी काफी आकर्षित करेगा, जिसमें 207 मीटर ऊंचा साइटसीन एलिवेटर, स्काई कैफे और देखने के लिए प्लेटफॉर्म है।

मजबूत

पुल खोले जाने से पहले हुआ परीक्षण

पुल को आम जनता के लिए खोले जाने से पहले काफी कठोर परीक्षण किया गया था। इंजीनियरों की टीम ने पुल के रणनीतिक बिंदुओं पर 96 ट्रकों को तैनात करते इसका भार परीक्षण किया था। इसके अलावा 400 से अधिक सेंसर ने पुल के मुख्य भाग, टावर, केबल और सस्पेंडर्स पर मामूली से मामूली बदलाव की भी निगरानी की है, जिससे यह अधिक सुरक्षित और मजबूत हुआ है। पुल 2,900 मीटर लंबा है, जिसका मुख्य फैलाव 1,420 मीटर है।

पुल का दृश्य

चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने भी वीडियो साझा किया