SCO शिखर सम्मेलन में पहलगाम हमले की निंदा, घोषणापत्र में आतंकवाद को लेकर क्या कहा?
क्या है खबर?
चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई शिखर सम्मेलन (SCO) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद सदस्य देशों की ओर से घोषणापत्र जारी किया गया, जिसमें पहलगाम हमले की निंदा की गई है। घोषणापत्र में सदस्य देशों ने आतंकवादी हमले में मारे गए और घायलों के परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त की। देशों ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कृत्यों के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।
घोषणापत्र
पाकिस्तान का नाम लिए बगैर आयोजकों और प्रायोजकों पर निशाना
SCO के संयुक्त बयान में सदस्य देशों ने 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। देशों ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ऐसे हमलों के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने की बात कही है। देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया और पुष्टि की कि संप्रभु सरकारें और उनकी एजेंसियां ऐसे खतरों का मुकाबला करने की प्राथमिक जिम्मेदारी रखती हैं।
निंदा
पाकिस्तान में हुए हमले की भी निंदा की
SCO ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हुए बलूचिस्तान उग्रवादी संगठन के हमले की भी निंदा की है। घोषणापत्र में कहा गया, "सदस्य देशों ने 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर और 21 मई, 2025 को खुजदार में हुए आतंकवादी हमलों की भी कड़ी निंदा की है।" सदस्य देशों ने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध पर भी चिंता जताई और गाजा में हमलों को रोकने और युद्ध विराम की मांग की।