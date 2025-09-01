SCO शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने आतंकवाद की निंदा की (तस्वीर: एक्स/@narendramodi)

SCO शिखर सम्मेलन में पहलगाम हमले की निंदा, घोषणापत्र में आतंकवाद को लेकर क्या कहा?

लेखन गजेंद्र 11:27 am Sep 01, 202511:27 am

क्या है खबर?

चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई शिखर सम्मेलन (SCO) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद सदस्य देशों की ओर से घोषणापत्र जारी किया गया, जिसमें पहलगाम हमले की निंदा की गई है। घोषणापत्र में सदस्य देशों ने आतंकवादी हमले में मारे गए और घायलों के परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त की। देशों ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कृत्यों के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।