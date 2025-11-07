चीनी नौसेना में शामिल हुआ सबसे आधुनिक विमानवाहक पोत 'फुजियान', जानें खासियत

चीन ने अपने सबसे उन्नत विमानवाहक पोत CNS फुजियान को आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल कर लिया है। इससे अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के बीच चीन की समुद्री ताकत में बेतहाशा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ये चीन का तीसरा और अब तक का सबसे शक्तिशाली विमानवाहक पोत है। इसी सप्ताह हैनान प्रांत में हुए एक कार्यक्रम में ये पोत नौसेना को सौंपा गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हुए। आइए फुजियान की खासियत जानते हैं।

विमान एक साथ उड़ान भर सकते हैं 3 अलग-अलग तरह के विमान फुजियान की लंबाई 316 मीटर और विस्थापन 80,000 टन है। इस पर सपाट उड़ान डेक के साथ विद्युत चुंबकीय कैटापुल्ट है, जो एक साथ 3 अलग-अलग तरह के विमानों को लॉन्च कर सकता है। पूरी दुनिया में केवल अमेरिका के पास ही विद्युत चुंबकीय कैटापुल्ट प्रणाली वाला विमानवाहक पोत है। इसी के साथ ये एशिया में बना अब तक सबसे बड़ा और विद्युत चुंबकीय कैटापुल्ट प्रणाली वाला चीन का पहला युद्धपोत भी है।

विमान संचालन 50 विमानों को संभालने की क्षमता इस युद्धपोत के आकार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पर से एक साथ 50 विमानों का संचालन किया जा सकता है। इसके लिए पोत पर फ्लैट डेक और खास हैंगर बे बनाया गया है। इस पर से भारी और पूरी तरह से ईंधन से चलने वाले विमानों को भी लॉन्च किया जा सकता है। चीन इस पर से J-15T लड़ाकू विमान, स्टील्थ J-35 और KJ-600 विमान को सफलतापूर्वक कैटापुल्ट लॉन्च कर चुका है।

तकनीक इन आधुनिक प्रणालियों से लैस है फुजियान फुजियान में उन्नत सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे (AESA) रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां और कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली HQ-10 मिसाइलें भी हैं, जिन्हें 30 मिलीमीटर क्लोज-इन वेपन सिस्टम (CIWS) तोपों द्वारा दागा जा सकता है। ये ऊर्जा के लिए पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक जनरेटरों के साथ स्टीम टर्बाइन का उपयोग करता है। हालांकि, इस मामले में ये अमेरिकी युद्धपोतों से पीछे हैं, जो परमाणु उर्जा से संचालित होते हैं।