अगले साल भारत आने की योजना बना रहे डोनाल्ड ट्रंप, बोले- मोदी बहुत अच्छे दोस्त

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, वे अगले साल तक भारत आ सकते हैं। वजन घटाने वाली दवाओं की कीमतें कम करने की नई योजना का अनावरण करने के बाद ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि मोदी एक महान व्यक्ति और अच्छे मित्र हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब भारत ने रूस से काफी हद तक खरीदारी बंद की है।

बयान क्या बोले ट्रंप? ट्रंप ने कहा, "उन्होंने (प्रधानमंत्री मोदी ने) रूस से खरीदारी काफी हद तक बंद कर दी है। वह मेरे मित्र हैं और हम बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक महान व्यक्ति हैं। वह मेरे मित्र हैं, हम बात करते हैं। वह चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं। हम इसका हल निकालेंगे, मैं जाऊंगा...प्रधानमंत्री मोदी एक महान व्यक्ति हैं और मैं वहां जाऊंगा।" ट्रंप अमेरिका-भारत के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए 2026 में भारत दौरा कर सकते हैं।

व्यापारा कहां तक पहुंची अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता? अमेरिका-भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर पहले चरण की बातचीत चल रही है, जिसकी अब तक 6 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है। भारत और अमेरिका कृषि, सोयाबीन और डेयरी समेत कई उत्पादों के आयात-निर्यात को लेकर फैसला नहीं कर पा रहा है। ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। ट्रंप रूसी तेल खरीद से चिढ़े हुए हैं।