LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / चीन में लगातार हो रही बारिश से गांसू प्रांत में बाढ़; 10 की मौत, 33 लापता
चीन में लगातार हो रही बारिश से गांसू प्रांत में बाढ़; 10 की मौत, 33 लापता
चीन के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है (तस्वीर: एक्स/@PDChina)

चीन में लगातार हो रही बारिश से गांसू प्रांत में बाढ़; 10 की मौत, 33 लापता

लेखन गजेंद्र
Aug 08, 2025
04:27 pm
क्या है खबर?

चीन के अलग-अलग हिस्सों में गुरुवार से हो रही बारिश के कारण उत्तर-पश्चिमी गांसू प्रांत में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ की चपेट में आकर 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 33 लोग लापता हैं। सोशल मीडिया पर सामने आ रही वीडियो में चीनी अग्निशमन कर्मचारी लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। गांसू के कई हिस्सों में सड़कें गाद और बड़े पत्थरों से ढक गई हैं। बचाव अभियान जारी है।

बाढ़

शी जिनपिंग ने लापता लोगों को बचाने का आदेश दिया

मूसलाधार बारिश ने युझोंग काउंटी को तबाह कर दिया, जिससे अचानक बाढ़ आई। लान्झोउ शहर के पास पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हुआ है। जिंगलोंग पर्वतीय क्षेत्र में बिजली और फोन सेवाएं ठप कर दी हैं, जिससे 4 गांवों के 4,000 से अधिक लोगों से संपर्क टूट गया है। गुआंगझोउ के बैयुन हवाई अड्डे पर 360 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों को बचाने का प्रयास तेज करने का आदेश दिया है।

ट्विटर पोस्ट

चीन में बाढ़ का दृश्य

जानकारी

चीन में गर्मियों के दौरान आपदा हुई आम

चीन में जुलाई के महीने में गर्मियों के दौरान आपदा आम बात हो गई है। इस दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश और कई जगह भीषण गर्मी पड़ रही है। पिछले महीने उत्तरी बीजिंग में भारी बारिश से 44 लोगों की मौत हो गई थी।