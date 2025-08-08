चीन में लगातार हो रही बारिश से गांसू प्रांत में बाढ़; 10 की मौत, 33 लापता

बाढ़

शी जिनपिंग ने लापता लोगों को बचाने का आदेश दिया

मूसलाधार बारिश ने युझोंग काउंटी को तबाह कर दिया, जिससे अचानक बाढ़ आई। लान्झोउ शहर के पास पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हुआ है। जिंगलोंग पर्वतीय क्षेत्र में बिजली और फोन सेवाएं ठप कर दी हैं, जिससे 4 गांवों के 4,000 से अधिक लोगों से संपर्क टूट गया है। गुआंगझोउ के बैयुन हवाई अड्डे पर 360 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों को बचाने का प्रयास तेज करने का आदेश दिया है।