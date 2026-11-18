जब दुनिया के बाकी देश कोयले का इस्तेमाल कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी चीन और भारत इसकी वैश्विक मांग को काफी ऊंचा बनाए हुए हैं।

दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कुल कोयले का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा ये दोनों देश मिलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। साल 2019 से 2025 के बीच चीन में कोयले का इस्तेमाल 13 प्रतिशत बढ़ गया, जबकि भारत में यह 28 प्रतिशत बढ़ा है।

इसी के चलते दुनिया में कोयले की कुल मांग हर साल लगभग 9 अरब टन पर बनी हुई है।