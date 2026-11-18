चीन और भारत में बढ़ी कोयले की खपत, रूस और कोलंबिया के निर्यातकों को नुकसान
जब दुनिया के बाकी देश कोयले का इस्तेमाल कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी चीन और भारत इसकी वैश्विक मांग को काफी ऊंचा बनाए हुए हैं।
दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कुल कोयले का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा ये दोनों देश मिलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। साल 2019 से 2025 के बीच चीन में कोयले का इस्तेमाल 13 प्रतिशत बढ़ गया, जबकि भारत में यह 28 प्रतिशत बढ़ा है।
इसी के चलते दुनिया में कोयले की कुल मांग हर साल लगभग 9 अरब टन पर बनी हुई है।
रूस और कोलंबिया के कोयला निर्यातकों को हो रही है परेशानी
कोयले की मांग भले ही लगातार बनी हुई है, फिर भी रूस और कोलंबिया जैसे कोयला निर्यात करने वाले देशों को नुकसान हो रहा है।
रूस की ज़्यादातर कोयला कंपनियां घाटे में चल रही हैं। वहीं, कोलंबिया से कोयले का निर्यात 2025 में करीब एक चौथाई कम हो गया, जो 2003 के बाद सबसे निचले स्तर पर है।
इसी बीच, जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चीन और भारत को जल्द ही कोयले का इस्तेमाल तेजी से कम करना होगा।