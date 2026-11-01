ब्रिटेन ने किया आव्रजन नीति में बदलावों का ऐलान, अब इन कुशल कामगारों को मिलेगा सीधा प्रवेश

कुछ खास नौकरियों के लिए वेतन की न्यूनतम सीमा कम करने से उन इलाकों के नियोक्ताओं (कंपनियों) को आसानी होगी, जहां वेतन का स्तर कम है। ऐसे नियोक्ता अब विदेशों से कामगारों को स्पॉन्सर कर पाएंगे। सरकार की योजना HPI वीजा के रास्ते को और बड़ा करने की है। इससे दुनिया की कुछ चुनिंदा बड़े विश्वविद्यालय से पढ़े हुए योग्य स्नातक बिना किसी स्पॉन्सरशिप के UK में काम कर सकेंगे। इसके अलावा, योग्य अंतरराष्ट्रीय छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी UK में रुककर काम कर सकते हैं। इन सभी कदमों का मकसद क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब कुशल प्रतिभाओं का आना जारी रहे, यह भी सुनिश्चित करना है।