ट्रंप की नवनियुक्त प्रेस सचिव कैटी जाकारिया 5 दिन में व्हाइट हास से बाहर
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नवनियुक्त प्रेस सचिव कैटी जाकारिया अपनी तैनाती के बाद सिर्फ 5 दिनों में व्हाइट हाउस से बाहर हो गईं। उन्होंने प्रेस सचिव का पद छोड़ दिया है।
इस बात पर पूर्व व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने अपनी राय बेबाकी से रखी। उन्होंने फॉक्स न्यूज को बताया कि यह पद जकारिया के लिए 'सही नहीं' था।
लेविट ने इस भूमिका की मुश्किलों का जिक्र करते हुए कहा कि कोई भी इसके लिए तभी तैयार होता है, जब वह असल में मीडिया का सामना करता है।
जाकारिया ने छोड़ा पद, लेविट नए की तलाश में
जकारिया ने व्हाइट हाउस में तैनाती मिलने के बाद अपनी पहली (और आखिरी) प्रेस ब्रीफिंग में लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। वह ब्रीफिंग में वह काफी घबराई हुई नजर आ रही थीं और उनकी ब्रीफिंग विवादों में घिर गई थी।
इसके बाद, वह तुरंत कैलिफोर्निया लौट गईं और ज्यादातर सार्वजनिक टिप्पणियों से दूर रहीं, हालांकि उन्हें एक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (MAGA) हैट पहने हुए देखा गया था।
यह नौकरी बदलना उनके लिए बहुत भाग-दौड़ भरा रहा। उन्हें पद संभालने के लिए तुरंत पूरे देश की यात्रा करनी पड़ी थी। अब लेविट एक नए उम्मीदवार की तलाश में लगी हैं।
वह इसे "राजनीति के सबसे मुश्किल कामों में से एक" बताती हैं और कहती हैं कि जो भी यह जिम्मेदारी संभालेगा, उसे ट्रम्प की नीतियों की गहरी समझ होनी चाहिए।