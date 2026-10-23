ट्रंप की नवनियुक्त प्रेस सचिव कैटी जाकारिया 5 दिन में व्हाइट हास से बाहर

जकारिया ने व्हाइट हाउस में तैनाती मिलने के बाद अपनी पहली (और आखिरी) प्रेस ब्रीफिंग में लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। वह ब्रीफिंग में वह काफी घबराई हुई नजर आ रही थीं और उनकी ब्रीफिंग विवादों में घिर गई थी।

इसके बाद, वह तुरंत कैलिफोर्निया लौट गईं और ज्यादातर सार्वजनिक टिप्पणियों से दूर रहीं, हालांकि उन्हें एक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (MAGA) हैट पहने हुए देखा गया था।

यह नौकरी बदलना उनके लिए बहुत भाग-दौड़ भरा रहा। उन्हें पद संभालने के लिए तुरंत पूरे देश की यात्रा करनी पड़ी थी। अब लेविट एक नए उम्मीदवार की तलाश में लगी हैं।

वह इसे "राजनीति के सबसे मुश्किल कामों में से एक" बताती हैं और कहती हैं कि जो भी यह जिम्मेदारी संभालेगा, उसे ट्रम्प की नीतियों की गहरी समझ होनी चाहिए।