धमाका इतना तेज था कि जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। आसपास की कई इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं और बिजली भी चली गई। इसकी वजह से इलाके के कई कारोबार और दुकानें बंद करनी पड़ीं।

घायलों को तुरंत मदद पहुंचाने के लिए आपातकालीन टीमें फौरन मौके पर पहुंचीं।

कोलंबिया में हाल के दिनों में हथियारबंद समूहों ने कई हिंसक वारदातें की हैं, यह हमला उसी कड़ी में एक और घटना है। इससे देश में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों की बात सामने आई है।

गवर्नर राफेला कोर्टेस ने पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का वादा किया है।