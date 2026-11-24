कोलंबिया के विलाविसेंसियो शहर में गवर्नर दफ्तर के बाहर कार में धमाका, 23 घायल
कोलंबिया के विलाविसेंसियो शहर में सोमवार रात मेटा के गवर्नर के दफ्तर के बाहर एक कार बम धमाका हुआ। इस धमाके में कम से कम 23 लोग घायल हो गए, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है।
धमाके से आसपास के इलाके को भी भारी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति एबेलार्डो डे ला एस्पिरिएला ने इस हमले के लिए ड्रग्स तस्करों से जुड़े आतंकी समूहों को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने साफ कहा कि सुरक्षा बल इस पर कड़ा जवाब देंगे।
विलाविसेंसियो में हुए धमाके से भारी नुकसान
धमाका इतना तेज था कि जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। आसपास की कई इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं और बिजली भी चली गई। इसकी वजह से इलाके के कई कारोबार और दुकानें बंद करनी पड़ीं।
घायलों को तुरंत मदद पहुंचाने के लिए आपातकालीन टीमें फौरन मौके पर पहुंचीं।
कोलंबिया में हाल के दिनों में हथियारबंद समूहों ने कई हिंसक वारदातें की हैं, यह हमला उसी कड़ी में एक और घटना है। इससे देश में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों की बात सामने आई है।
गवर्नर राफेला कोर्टेस ने पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का वादा किया है।